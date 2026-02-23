Mercadona contractarà 200 persones a les comarques gironines
La companyia ha començat aquest febrer el procés de selecció per reforçar les plantilles dels supermercats
Mercadona contractarà 200 persones a les comarques gironines i 150 més a la demarcació de Tarragona per a la campanya d’estiu. Segons ha informat en un comunicat, la companyia ha començat aquest febrer el procés de selecció per reforçar les plantilles dels supermercats i “garantir un servei òptim i adaptat” a l’augment de la demanda que es produeix entre juny i setembre. Les ofertes, que ja estan disponibles a la seva web, inclouen un salari de 1.734 euros bruts mensuals per una jornada completa i una “formació específica”, ja que l’empresa no demana experiència prèvia.
A la demarcació de Girona, les noves incorporacions es distribuiran en establiments de municipis com Blanes, Lloret de Mar, Palafrugell, Palamós, Roses o Sant Feliu de Guíxols, entre d’altres.
Pel que fa a Tarragona, l’empresa preveu reforçar botigues del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, amb vacants en localitats com Reus, Cambrils, Salou, Vila-seca, Tarragona ciutat, Amposta o Tortosa.
