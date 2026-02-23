Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mercadona contractarà 200 persones a les comarques gironines

La companyia ha començat aquest febrer el procés de selecció per reforçar les plantilles dels supermercats

Un supermercat Mercadona, en una imatge d'arxiu.

ACN

Girona

Mercadona contractarà 200 persones a les comarques gironines i 150 més a la demarcació de Tarragona per a la campanya d’estiu. Segons ha informat en un comunicat, la companyia ha començat aquest febrer el procés de selecció per reforçar les plantilles dels supermercats i “garantir un servei òptim i adaptat” a l’augment de la demanda que es produeix entre juny i setembre. Les ofertes, que ja estan disponibles a la seva web, inclouen un salari de 1.734 euros bruts mensuals per una jornada completa i una “formació específica”, ja que l’empresa no demana experiència prèvia.

A la demarcació de Girona, les noves incorporacions es distribuiran en establiments de municipis com Blanes, Lloret de Mar, Palafrugell, Palamós, Roses o Sant Feliu de Guíxols, entre d’altres.

Pel que fa a Tarragona, l’empresa preveu reforçar botigues del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, amb vacants en localitats com Reus, Cambrils, Salou, Vila-seca, Tarragona ciutat, Amposta o Tortosa.

