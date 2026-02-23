Què passa amb els treballadors musulmans durant el Ramadà? El gran buit laboral de l’Estatut dels Treballadors
Existeixen certes normatives que intenten regular els seus drets laborals, però només si es compleix una condició
Ramon Baylos
El passat 17 de febrer va començar el Ramadà d’aquest 2026. Una època en què l’islam celebra el seu novè mes més sagrat de l’any dins del seu calendari mitjançant certes tradicions com, per exemple, el dejuni diari.
No obstant això, aquest esdeveniment sol generar certes interferències amb la vida laboral de molts musulmans i, per això, hi ha algunes normatives que intenten regular els seus drets a la feina perquè puguin conciliar tots dos aspectes del seu dia a dia.
Tanmateix, aquest reglament en qüestió no es troba del tot emparat per l’Estatut dels Treballadors, de manera que no compta amb un suport legal prou sòlid per poder fer-ne ús en cas que calgui recórrer a la via legal en algun moment.
En el seu lloc, i segons recull l’agència EFE, existeix un Acord de Cooperació entre el Govern i la Comissió Islàmica d’Espanya que es materialitza en la Llei 26/1992. Amb aquesta, es pretén garantir la llibertat religiosa i els drets laborals dels musulmans.
Entre les garanties que ofereix aquest acord, la persona pot interrompre la seva feina els divendres durant tres hores. Concretament, en el moment en què tenen lloc els seus resos obligatoris durant el Ramadà, entre les 13:30 i les 16:30 de la tarda.
A més, un altre dels drets que preveu aquesta normativa és que aquells que treballin en torn de tarda puguin sortir una hora abans de la posta de sol. Ara bé, tots dos drets només es respectaran si es compleix una condició concreta.
Aquesta condició és que al contracte del treballador hi consti un acord mutu entre aquest i l’empresa per fixar aquests drets laborals. Si l’ocupador no s’hi mostra favorable, no estarà obligat a garantir-los.
D’aquesta manera, existeix un cert buit legal pel que fa a com s’estableixen els drets laborals dels musulmans durant el Ramadà, i es desconeix si l’Estatut dels Treballadors incorporarà en el futur alguna nova norma que modifiqui aquesta situació.
