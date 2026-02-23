DAMM
Un segle i mig venent la imatge de Barcelona
El grup, fundat el 1876, està bolcat en la seva internacionalització i ja exporta les seves marques de cervesa a més de 130 països
María Jesús Ibáñez
Un orgull, però també tota una responsabilitat. Així defineix Damm haver complert 150 anys d’història. "Hem crescut amb Barcelona i amb Catalunya, formant part del seu teixit empresarial, social i cultural, cosa que ens ha permès ser presents en les vides quotidianes de diverses generacions però també en els grans esdeveniments col·lectius", indiquen fonts de la companyia, que ha sigut distingida com a Empresa de l’Any 2025 en els premis que EL PERIÓDICO organitza juntament amb el Banc Sabadell.
Des que el cerveser alemany August Kuentzmann Damm posés en marxa la seva primera fàbrica el 1876, amb el seu cosí Joseph Damm, l’empresa ha crescut fins a comptar amb 30 especialitats i marques de cervesa i una cartera de productes que inclou aigües, refrescos i lactis, a més de negocis de restauració i distribució, gestió d’esdeveniments i innovació. Les últimes dades presentades per la firma, corresponents al 2024, parlen d’una facturació de 2.025 milions d’euros, un import gens menyspreable en un context de reducció del consum a nivell mundial. L’ebitda va ser de 321 milions d’euros i el benefici net, de 175 milions, un 35% més que en l’exercici anterior gràcies a l’evolució positiva de l’activitat als seus principals mercats, juntament amb una eficient gestió operativa i de costos, segons va detallar la direcció davant la seva junta general d’accionistes.
Èxit del ‘Mediterràniament’
Més enllà de les xifres, el que Damm representa és una imatge, "una manera de fer", en paraules de la companyia, que projecta Catalunya, el Mediterrani i la ciutat de Barcelona. Durant aquest segle i mig d’existència, a l’èxit de les seves campanyes publicitàries, conegudes pel popular lema Mediterràniament, cal sumar-hi la capacitat de "reinvertir de manera sostinguda, modernitzar les instal·lacions, apostar per la innovació sense renunciar a l’essència i mantenir un vincle estret amb el territori i el sector de l’hostaleria". La companyia ven els seus productes a més de 130 països i aspira a "consolidar i ampliar aquesta projecció global, portant la cervesa de Barcelona a nous mercats i consumidors".
Una altra de les fórmules per captar nous clients és la diversificació de productes. I això és el que farà amb motiu del 150è aniversari i el llançament de La Bohemia, una cervesa especial de llarga maduració, "intensa i equilibrada", en paraules dels seus creadors, que es presentarà aquest any. La celebració de l’aniversari es completarà amb la inauguració, al recinte de l’Antiga Fàbrica Damm, d’un espai immersiu, que permetrà disfrutar d’un recorregut dinàmic per la història de la companyia.
Aquesta història ha tingut clarobscurs, com els viscuts durant la pandèmia de la covid, però que destaca, remarca la companyia, per "grans moments com els Jocs Olímpics de Barcelona el 1992, que van simbolitzar l’obertura de la capital catalana al món". "Per a Damm, aquell va ser un moment de projecció i d’orgull, en què es va consolidar la marca com a part del relat modern i mediterrani de la ciutat", conclouen fonts de l’empresa.
