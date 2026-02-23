Sjors Beukeboom: "Nafent és la primera revista de ciclisme en català"
Fa quatre anys va crear el magazín trimestral en català i anglès dedicat al "running"
Amb Judit Muñoz lideren un projecte dedicat a promoure el territori gironí als amants de l’esport
Sjors Beukeboom és un holandès que va apostar per venir a viure a Girona i la seva passió pel ciclisme el va portar a crear la revista trimestral Nafent en català i anglès a l’any 2022. La seva passió editorial i per la bicicleta és compartida per Judit Muñoz, ànima del magazín, que l’ajuda en el desenvolupament de la revista en clau gironina. Turisme, ciclisme, esport, hotels, gastronomia, cultura, rutes, territori… la demarcació de Girona explicada a través de l’esport i el ciclisme. El proper repte de Beukeboom és crear un altre projecte innovador: la primera revista en català dedicada al "running". Una mostra més per demostrar que se sent un enamorat de Girona i la cultura catalana "perquè em sento molt bé aquí". Beukeboom i Muñoz són els convidats del podcast Girona Valley número 78, que s’ha dedicat a un producte innovador i valors del territori com són el ciclisme i el turisme.
Els fundadors del magazín expliquen que Nafent neix "de la necessitat de crear un espai propi, lliure i arrelat al territori", amb la voluntat de donar visibilitat a iniciatives culturals, creatives i empresarials que sovint queden fora dels grans focus mediàtics. "Volíem explicar què està passant a casa nostra amb una mirada contemporània i optimista. Hi ha molt moviment, però cal algú que ho articuli i ho expliqui bé", assenyalen.
Durant la conversa del podcast, els impulsors reivindiquen el potencial de Girona com a pol creatiu i emprenedor. "Ens hem acostumat a mirar cap a fora, cap a Barcelona o cap a grans capitals, però aquí passen coses extraordinàries", remarquen. Segons expliquen, una de les missions de Nafent és canviar aquesta mirada i reforçar l’autoestima col·lectiva del territori.
Un dels eixos centrals de la conversa és el concepte de comunitat. "Nafent no és només una revista, és una actitud", afirmen. El projecte aposta per generar connexions entre creadors, empreses i institucions, amb l’objectiu de crear sinergies reals. "Si ens coneixem més, col·laborem més. I si col·laborem més, el territori creix amb més solidesa", defensen durant l’entrevista.
Els entrevistats també reflexionen sobre el moment comunicatiu actual, marcat per la immediatesa i la saturació de continguts. "Nosaltres apostem per la qualitat i la profunditat. No volem publicar per publicar, sinó aportar valor", argumenten. Aquesta voluntat de fer contingut amb criteri i identitat pròpia és, segons ells, un dels trets diferencials del projecte.
Impulsar una iniciativa independent, admeten, no està exempt de dificultats. "Hi ha incerteses constants, però també molta il·lusió. Quan veus que la gent se sent identificada amb el que expliques, tot pren sentit", asseguren. En aquest punt, destaquen la importància del suport de la comunitat i la necessitat que empreses i projectes locals apostin per mitjans que expliquen la realitat des de dins.
Finalment, Beukeboom i Muñoz comparteixen la seva visió de futur: consolidar el magazín com una plataforma de referència i continuar ampliant l’abast sense perdre l’essència. "No volem créixer per volum, sinó per impacte. Ens interessa transformar, inspirar i connectar", conclouen, en una conversa que reafirma el paper del podcast com a altaveu de les iniciatives que estan redefinint el relat del territori.
