Talent innovador, tradició i tecnologia per impulsar una economia competitiva
El Periódico entrega avui al Palauet Casades els Premis Empresa de l’Any Banc Sabadell, un reconeixement a les iniciatives empresarials que han despuntat el 2025 per la seva influència econòmica i el seu afany a construir una societat més justa, pròspera i avançada.
Natàlia Ríos
El teixit empresarial català continua superant les expectatives. Tots els sectors econòmics de Catalunya van registrar variacions positives el 2025, amb un PIB general que va créixer un 2,7% segons les dades de l’Idescat. Es van crear prop de 25.000 noves empreses, un 9% més que el 2024, i les exportacions catalanes van tancar l’any amb un rècord històric de 100.779 milions d’euros, un 0,6% més, malgrat aranzels i proteccionisme.
Precisament, per reconèixer aquesta empenta i el seu rol en el desenvolupament col·lectiu, Banc Sabadell i EL PERIÓDICO atorguen avui, al Palauet Casades de Barcelona, els premis Empresa de l’Any, un referent consolidat en l’ecosistema socioeconòmic català durant més de quatre dècades. Aquests guardons volen ressaltar l’efecte positiu de les companyies en la qualitat de vida de la ciutadania, amb un vigor que s’ha estès a àmbits clau de Catalunya, com l’agroalimentació, la cultura, la tecnologia i la indústria, la sostenibilitat i la salut. Un acompliment que arriba en plena era de transformacions impulsades per la IA i la transició cap a una economia verda.
Aquest vigor s’aprecia en el sector agroalimentari, que manté el to expansiu dels últims anys, impulsat per millors condicions meteorològiques, control de costos i més demanda dins i fora d’Espanya. La indústria alimentària espanyola va créixer un 1,4% en producció, amb vendes a l’alça (3%) i exportacions que van pujar un 5,6% en valor i un 5% en volum. A Catalunya, el sector és el primer motor industrial, factura més de 48.000 milions anuals (20% del PIB), genera 175.000 llocs de treball directes i suma 3.100 exportadors habituals, amb un lideratge clar en agritech i foodtech.
En l’àmbit cultural, de la mateixa manera, la prioritat per la qualitat i l’experiència davant el volum de continguts defineix el full de ruta. El sector, que ocupa més de 700.000 persones i representa el 3,3% del PIB espanyol, es posiciona com una activitat estratègica, amb una notable recuperació en l’ocupació i una inversió pública sostinguda.
Per la seva banda, la inversió en tecnologia i equipament TIC impulsa la transformació productiva catalana, fet que duplica el seu valor afegit en l’última dècada. Catalunya es consolida com a pol d’innovació internacional. El seu entorn variat i d’excel·lència va atraure, el 2025, 12 nous hubs tecnològics de multinacionals, fet que va situar la xifra en 203 centres. Aquestes iniciatives empresarials generen 4.109 milions a l’any i ocupen 46.000 persones, segons l’informe Tech Hubs Overview. Les multinacionals trien Catalunya per cinc motius: el seu prestigi internacional, l’establiment de la seva matriu, infraestructures tecnològiques capdavanteres, talent i un ecosistema empresarial madur.
Empenta i determinació
Els Premis Empresa de l’Any Banc Sabadell volen reconèixer com les empreses catalanes generen valor social amb el seu dinamisme i esforç. El jurat –presidit pel conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i el CEO de Prensa Ibérica, Aitor Moll, amb 17 figures més de l’àmbit socioeconòmic– ha seleccionat Damm com a Empresa de l’Any 2025. Un reconeixement que valora que aquest 2026 la companyia celebrarà el seu 150è aniversari, una fita que afronta com una oportunitat per honrar el seu llegat i projectar-se cap al futur.
Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House, s’emporta el premi Empresària de l’Any per haver-se consolidat com una de les principals protagonistes del panorama cultural construint un imperi del llibre als dos costats de l’Atlàntic. Grup Focus rep el guardó a l’Empresa Familiar per la seva estabilitat i expansió. El grup celebra el seu 40è aniversari amb l’inici de les obres que transformaran la seva seu en un pol cultural de Barcelona gràcies a la reinversió dels seus beneficis.
Ocean Ecostructures, empresa especialitzada en solucions de regeneració marina i monitoratge per intel·ligència artificial, s’ha imposat en Empresa + Sostenible per la seva aposta innovadora i ecològica, que ja ha sigut seleccionada per obrir la seva primera filial internacional. Openchip ha obtingut la distinció a Empresa + Innovadora per garantir la sobirania digital europea, amb seguretat, escalabilitat i sostenibilitat.
El premi Empresa + Internacional ha sigut per a Tous pel seu creixement global amb presència a 40 països i la gestió d’una xarxa de més de 600 botigues arreu del món. Grupo Sifu ha destacat en Empresa + Impacte Social Corporatiu per elevar la qualitat de vida de les persones i integrar col·lectius vulnerables. I Rob Surgical ha tancat el repartiment amb Empresa Indústria 4.0 pel seu domini tecnològic en avenços mèdics i per accelerar l’excel·lència tecnològica en el sector de la salut. Per segon any consecutiu, s’ha atorgat el premi a la Millor Start-up de l’Any, elegida per votació popular, que ha recaigut en Superlativa Botanicals.
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Mor per accident dins de l'hospital i troben el cos quatre dies més tard
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Una therian explica per què emula els animals: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Caçat a Cassà un conductor per circular temeràriament i molt begut per la C-65
- Xocolates Torras dispara la facturació un 75% en dos anys i arriba als 25 milions d’euros