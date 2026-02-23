La Unió Europea avança cap a l'euro digital per separar-se econòmicament de Trump
Von der Leyen i Lagarde busquen reforçar l’estructura de pagaments i protegir-se d’un possible deteriorament de la relació amb els EUA
Jaime Mejías
A mitjans del mes de desembre passat, la presidenta de la Comissió d’Assumptes Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu, Aurore Lalucq, va viatjar a la Haia. Ho va fer per visitar el magistrat del Tribunal Penal Internacional, Nicolas Guillou, que des de l’agost té bloquejats els seus comptes bancaris a causa d’una sanció de l’Administració de Donald Trump.
Guillou va emetre ordres d’arrest contra Benjamin Netanyahu i Yoav Gallant –primer ministre i exministre de Defensa d’Israel– i els EUA hi van reaccionar amb represàlies. "El magistrat està inhabilitat per realitzar pagaments i operacions bancàries. No pot comprar res per internet, ni llogar una habitació d’hotel, ni accedir a plataformes d’estríming", va denunciar Lalucq en un vídeo d’X.
L’eurodiputada és una de les principals valedores de l’euro digital com a solució al domini nord-americà del sistema de pagaments. En el seu vídeo, Lalucq va denunciar que la situació de Guillou "podria passar-nos a qualsevol de nosaltres". "Les nostres infraestructures digitals i de pagament passen pels EUA, ja sigui amb targeta bancària, Apple Pay, o altres solucions".
"El cas és extremadament greu, perquè il·lustra a la perfecció la vulnerabilitat de la Unió Europea i dels seus ciutadans davant els nord-americans i l’Amèrica de Donald Trump, que pot tancar l’aixeta de la nit al dia", va assenyalar l’eurodiputada, apressant les autoritats a trobar solucions.
Una de les més plausibles, llargament anhelada per part dels màxims executius europeus, sembla començar a avançar a la UE. Dimarts passat, el Parlament Europeu va donar suport al desenvolupament d’un euro digital, usable tant en línia com fora de línia, després d’aprovar l’informe anual del Banc Central Europeu (BCE) que inclou aquest sistema.
L’Eurocambra va recolzar per una majoria folgada –443 vots a favor, 71 en contra i 117 abstencions– la visió de l’ens presidit per Christine Lagarde, fent així els primers passos polítics per a la implantació d’un sistema que permetria al bloc comunitari reduir sensiblement la seva exposició al sistema de pagaments imperant, dominat per dos colossos nord-americans: Visa i Mastercard.
La CEO de la Iniciativa de Pagaments Europea (EPI), Martina Weimert, va insistir la setmana passada al Financial Times que Europa necessitava "urgentment" una alternativa autòctona a les dues multinacionals de pagaments nord-americans. Un dels motius més evidents d’aquesta mena de divorci forçat és que, en cas que les relacions transatlàntiques es deterioressin, la dominància del mercat exercida per Washington podria ser utilitzada contra Europa.
Sense representació espanyola
L’EPI està composta per un consorci de 16 bancs europeus, entre els quals destaquen els francesos BNP Paribas i Crédit Agricole, l’alemany Deutsche Bank i el neobanc britànic Revolut. Cap entitat espanyola forma part d’aquesta aliança. La seva directora executiva va alertar que Europa compta amb "actius nacionals", però cap de les seves alternatives de pagaments supera fronteres.
En un informe del 2022, el BCE va alertar que dos terços de les transaccions amb targeta a Europa van correspondre a Visa i Mastercard. Segons una anàlisi del supervisor bancari, Espanya no té alternatives nacionals als sistemes dels EUA en dos dels tres serveis clau al sector de pagaments: les transaccions en botiga i l’e-commerce. Això sí, té la carta de Bizum, un sistema per enviar diners entre particulars. No obstant, encara està lluny de països com Bèlgica, França, Grècia, Luxemburg i Portugal, que compten amb sistemes independents de les dues multinacionals per a totes les comeses.
Tot i els esforços de les autoritats, Weimert va posar en paraules un dels grans dèficits de la UE: la lentitud. "El problema amb l’euro digital és que potser arribi en un parell d’anys, potser un cop hagi acabat el mandat de Trump. Per això, crec que ens estem quedant sense temps", va declarar al FT.
Dimecres passat, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va obrir la porta a avançar a dues velocitats en reformes econòmiques si no és possible arribar al consens dels Vint-i-set i evitar així que l’exigència d’unanimitat bloquegi els avenços. No resultaria estrany que, en la tramitació de la qüestió de l’euro digital, Europa posés una marxa més per aconseguir els seus objectius.
Malgrat la urgència, la llei de l’euro digital encara es troba en fase embrionària, ja que el Parlament Europeu encara ha d’aprovar la seva postura sobre l’assumpte. Després, començaran les negociacions a tres bandes entre Comissió, Consell i Parlament.
El BCE ha afirmat que, en cas que la llei s’aprovi el 2026, podrien començar a veure’s programes pilots del sistema tan aviat com l’any que ve. Una possible emissió a gran escala hauria d’esperar, almenys, fins al 2029.
