CaixaBank i elBullifoundation llancen una guia per a la gestió de restaurants

Es tracta d'un manual que aborda la restauració com una empresa que ha de ser rendible i sostenible

Ferran Adrià, durant la presentació del nou volum de la Bullipedia.

Ferran Adrià, durant la presentació del nou volum de la Bullipedia. / CaixaBank

Monique Zamora Vigneault

Madrid

La gestió financera entra a la cuina. CaixaBank i elBulliFoundation van llançar ahir a Barcelona el llibre Plan Genhesis. El plan de empresas para la restauración gastronómica, amb l’objectiu d’ajudar els professionals de l’hostaleria a impulsar els seus negocis. El xef Ferran Adrià, president d’ElBulliFoundation, firma la seva última entrega de la Bullipedia, amb un llibre que detalla les claus per a una empresa en l’àmbit de la restauració.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va reunir ahir amb més de 200 professionals del teixit empresarial i gastronòmic a la seu de CaixaBank. La presentació del llibre també ha comptat amb l’assistència del president de CaixaBank, Tomás Muniesa, i el conseller delegat, Gonzalo Gortázar i Ferran Adrià.

El Plan Genhesis busca reduir la incertesa financera en els projectes de restauració gastronòmica. Els autors han aplicat la metodologia Sapiens, un model desenvolupat pel BulliFoundation per potenciar el seu full de ruta. "Plan Genhesis proposa abordar el restaurant no només com un projecte creatiu, sinó també com una empresa que ha de ser rendible, sostenible i ben gestionada", van explicar des de CaixaBank. Amb aquest projecte, CaixaBank ha reforçat la seva aposta en la gastronomia, on l’entitat compta amb Food & Drinks, una divisió orientada a oferir solucions financeres i serveis específics per a les empreses de restauració. A més, el banc també fa un pas endavant a impulsar la professionalització i formació al sector de l’hostaleria junt amb elBullifoundation. En l’última dècada, les dues organitzacions han col·laborat en més de 500 esdeveniments orientats cap als emprenedors del món de la restauració.

