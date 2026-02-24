Els hotels de Girona registren el segon millor gener de la història
Els establiments gironins arrenquen l'any amb més 133.000 turistes i 242.000 pernoctacions
Els hotels de la província de Girona han arrencat el 2026 amb xifres gairebé de rècord. Segons la Conjuntura Turística Hotelera de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), aquest gener s'han allotjat als establiments gironins fins a 133.593 viatgers i s’hi han registrat 242.712 pernoctacions, el segon millor gener de tota la sèrie històrica, que es remunta a l'any 1999.
El balanç queda només lleugerament per sota del màxim marcat l’any passat. El gener del 2025 es van comptabilitzar 133.988 viatgers i 243.277 pernoctacions. Això implica un descens molt moderat, de 395 viatgers (un 0,3% menys) i de 565 pernoctacions (un 0,2% menys).
Pel que fa a la procedència dels turistes, els hotels gironins registren dues tendències diferenciades: creix el mercat estatal i recula l’estranger. Els residents a Espanya pugen fins als 80.245 viatgers, un 3,8% més que fa un any, i sumen 143.081 pernoctacions, un 5,3% més. D'altra banda, els residents a l’estranger baixen a 53.348 viatgers, un 5,8% menys, i sumen 99.631 pernoctacions, un 7,2% menys.
En perspectiva, el gener del 2026 també se situa clarament per sobre dels nivells previs a la pandèmia. Respecte del gener del 2019, els hotels gironins sumen 25.051 viatgers més, un increment del 23,1%, i 42.634 pernoctacions més, un 21,3% més.
El millor gener de la història
Al conjunt de Catalunya, els hotels van marcar la millor dada de la sèrie històrica en un mes de gener en allotjar 1.162.644 viatgers, un 9% més en comparació al mateix període del 2025. Les dades de l'INE també confirmen que el nombre de pernoctacions ha crescut un 8,09% interanual fins a les 2.589.074, d'aquestes 1.727.307 representen viatgers estrangers i 841.766 són usuaris de l'Estat. La xifra segueix la tendència de rècord registrada durant 2025, excepte al març, quan va haver-hi una davallada en comparació al 2024.
Els hotels de Catalunya sumen deu mesos consecutius amb rècords mensuals, des que a l'abril es van registrar 1.969.774 viatgers. L’estada mitjana per viatger en el primer mes de l’any va ser de 2,21 dies, lleument per sota dels 2,23 de fa un any. A Barcelona, els viatgers es van quedar una mitjana de 2,28 dies, mentre que a Lleida la xifra puja fins als 2,46 dies. D'altra banda, a Girona els visitants acostumen a pernoctar uns 1,82 dies, i a Tarragona uns 1,63 dies, segons recull l'agència ACN.
Catalunya va ser el segon destí preferit dels no residents a l’estat espanyol, per darrere de les illes Canàries. D'altra banda, els viatgers residents a Espanya, van escollir Andalusia com la seva primera opció, seguit de Madrid i Barcelona. La capital catalana va ser la primera destinació dels residents a l'estranger, juntament amb Madrid i Granada.
