La legislatura catalana
El Govern aprovarà els pressupostos divendres tot i que no tingui el suport d’ERC
Illa emplaça els republicans a «no bloquejar» els comptes i a posar Catalunya «per davant de tot»
Gabriel Ubieto
El cap del Govern, Salvador Illa, va anunciar ahir que divendres aprovarà en un Consell Executiu extraordinari el projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026. El líder socialista accelera així per tenir en vigor uns nous comptes públics, malgrat no tenir prou vots perquè siguin aprovats al Parlament. Només té un acord amb els Comuns, mentre que amb ERC ni tan sols ha començat la negociació perquè Oriol Junqueras considera que no es donen prou condicions mentre el Govern central no accedeixi al fet que Catalunya pugui recaptar l’IRPF en el marc del nou finançament.
"Catalunya no pot esperar més, cal posar Catalunya per davant de tot", va dir Illa, que va rebre ahir al Palau el recolzament de patronals i sindicats als nous comptes. Sota la premissa compartida entre els agents socials que és millor tenir uns nous comptes públics, els socialistes sumen una foto d’unitat i posen pressió sobre els republicans per obtenir una majoria que faci possibles aquests nous pressupostos. El president va deixar clar que està disposat a impulsar-los tot i que no tingui un pacte tancat amb els dos socis que han sostingut el seu Govern en minoria.
Illa no pensa esperar més; els comptes públics s’haurien d’aprovar abans del 31 de desembre de l’any anterior. Amb el moviment de divendres, els pressupostos podran ser portats al Parlament i iniciar el calendari per a la seva votació. L’última vegada que això va passar, el març del 2024, Pere Aragonès va convocar eleccions perquè el PSC hi va votar a favor i els Comuns van deixar caure els comptes.
Així doncs, malgrat el cop de porta d’Oriol Junqueras a negociar els comptes perquè el Govern rebutja cedir la recaptació de l’IRPF a la Generalitat, Illa ha donat l’ordre de seguir endavant i assumir el risc sense saber si es reconduirà la situació amb ERC o el projecte s’estrella per no aconseguir una majoria suficient. Va enviar un missatge nítid a la seu del carrer de Calàbria quan va emplaçar els partidaris que Catalunya "avanci" a "no bloquejar" els comptes. Va prometre que hi ha "marge" encara per acordar.
I és que en el Govern donaven per descomptat que Junqueras avalaria dissabte l’inici de la negociació pressupostària, per la qual cosa el seu anunci que no s’asseurien a la taula després d’una reunió a la Moncloa els va agafar a contrapeu. A l’Executiu havien entès que el gest d’Illa reafirmant el seu "compromís total" amb la hisenda catalana era la clau per impulsar els comptes. Però no va ser així. Tot i així, el president no afluixa la corda i, tot i que el Govern sempre havia dit que esperaria a tenir un pacte amarrat amb els socis per aprovar-los, finalment ha hagut d’agafar un altre rumb amb la incògnita de com respondrà ara ERC.
Sindicats i patronals
Si la setmana passada Illa va aconseguir tancar un acord amb els Comuns en habitatge, ahir els va tocar la rúbrica als agents socials. El pacte estava tancat, però les parts es van encallar en el redactat i, durant l’absència del president per motius mèdics, es va estancar l’intercanvi de papers. Fins la setmana passada, tal com va avançar El Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona.
De fet, la intenció del Govern era rubricar l’entesa amb Foment del Treball, Pimec, CCOO i la UGT divendres de la setmana passada, però problemes d’agenda van obligar a retardar la firma fins ahir. "No hi ha volta de full, Catalunya necessita pressupostos. Un país que acorda és un país més fort, confiat i esperançat", va afirmar Illa. El clamor dels agents socials va ser unànime, reclamant a ERC que presti els seus vots per renovar els comptes públics i al PSC que cedeixi per lubrificar l’acord. "Ja n’hi ha prou de tacticismes", va declarar la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López. "La UGT també estem d’acord amb la recaptació de l’IRPF i el concert econòmic, i això no va en contra del fet que hi hagi pressupostos. La gent necessita polítiques públiques amb pressupost", va afirmar el seu homòleg de la UGT, Camil Ros.
Entre les patronals, el missatge va ser idèntic. "Un país sense pressupostos és com una empresa sense pressupostos, no funciona. És urgent", va afirmar el president de Pimec, Antoni Cañete. "Catalunya necessita uns pressupostos competitius. Ens hi juguem entre 4.000 i 5.000 milions d’euros", va declarar el president de Foment, Josep Sánchez Llibre.
El Govern promet als agents socials que, si hi ha pressupostos, destinarà almenys 900 milions d’euros a polítiques d'habitatge, 3.878 milions d’euros en atenció primària, almenys 550 milions d’euros per al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i més reforços pressupostaris per als serveis públics. "Els millors serveis públics per a la millor Catalunya", va resumir Illa.
Les patronals van valorar els esforços per agilitar tràmits, reduir burocràcia i les ajudes a la competitivitat de les empreses, mentre que els sindicats van destacar el recolzament a les plantilles públiques, el reforç de busos interurbans i la consolidació de l’increment de subsidis, com l’IRSC, ja anunciats.
El costum d’oficialitzar un acord pressupostari amb els agents socials la va inaugurar ERC, quan governava Pere Aragonès. Sortint de la pandèmia i amb les instantànies d’unitat recents entre el Govern i els agents socials per als ertos de la Covid, Aragonès va buscar pressionar el PSC i els Comuns perquè li avalessin els comptes públics del seu Govern en minoria. Avui, amb els rols canviats, es repeteix la jugada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Un conductor de 78 anys cau en un rec de Castelló d'Empúries i supera gairebé set vegades el límit d’alcohol
- Un soci del Barça denuncia Joan Laporta a l'Audiència Nacional
- Girona figura entre les ciutats espanyoles amb menys risc de patir accidents de trànsit lleus
- El sensesostre apallissat a Girona continua crític a l'UCI del Trueta
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Aquesta és la comarca gironina amb més accidents de trànsit urbans amb víctimes
- L’església de Cadaqués ja no és blanca