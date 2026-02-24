La indústria catalana de 'delikatessen' resisteix als aranzels
Els aliments gurmet, com dolços, cacau i cafè, van experimentar un creixement notable a l'estranger
María Jesús Ibáñez
Les polítiques aranzelàries del president dels Estats Units, Donald Trump, que havien alertat les empreses agroalimentàries catalanes –que van calcular un impacte d’uns 45 milions d’euros en les exportacions– van tenir un efecte desigual l’any passat, segons van donar a conèixer ahir el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i la directora de Prodeca, Dèlia Perpinyà, en la presentació de l’informe sobre les exportacions agroalimentàries catalanes el 2025. Van arribar a un valor rècord de 16.903 milions d’euros, un 7,48% més que el 2024. L’increment va ser superior en termes de volum, amb 7,2 milions de tones de productes, un 7,95% més que en l’exercici anterior. "Són set punts més que la mitjana de les exportacions globals catalanes, cosa que significa que el sector agroalimentari ja representa el 16,7% del total de les vendes que Catalunya realitza a l’exterior", va remarcar Ordeig.
Oli i vi
Si hi ha un sector que ha despuntat entre la resta és el dels aliments gurmet o fine foods , "productes amb valor afegit que han resistit en aquest entorn internacional i fins i tot han crescut", va indicar Perpinyà. Els dolços, el cacau, la confiteria, la mel, el te, les infusions i el cafè van facturar l’any passat a l’estranger més de 1.795 milions d’euros, cosa que va suposar un 28,1% de la categoria. Els productes delikatessen catalans, que inclouen sucs, aigua envasada, plats preparats, brous, conserves, confitures, formatges i productes lactis, van seguir per segon any consecutiu com a primer sector exportador, generant un volum de negoci de 6.381,8 milions d’euros, amb un augment del 22,4% en valor i del 17,5% en volum.
En canvi, l’oli d’oliva i el vi, han patit la pujada d’aranzels fins al 25% per entrar als Estats Units, amb l’excepció dels escumosos, "que s’han comportat de manera més resilient", va indicar la directora de Prodeca.
