Javier Moll: "El futur passa per l’encert i la determinació dels empresaris"
El president de Prensa Ibérica destaca que els premiats "miren més enllà del curt termini"
Per consolidar el lideratge cal continuar avançant «en la doble transició verda i digital»
Natàlia Ríos
"El futur de Catalunya passa per l’encert i la determinació dels empresaris". Amb aquesta declaració, el president de Prensa Ibérica, Javier Moll, va posar en valor la cultura empresarial catalana, sustentada en pilars com "la feina ben feta, la perseverança, el sentit estratègic i la capacitat de reinventar-se en funció de la realitat social i de les necessitats de cada nova generació".
Durant el seu discurs de benvinguda a la gala dels Premis Empresa de l’Any Banc Sabadell, coorganitzats amb EL PERIÓDICO, al Palauet Casades, Moll va remarcar que, fruit de la seva vocació transformadora, Catalunya disfruta avui d’una estructura econòmica sòlida i diversificada, que avança amb força i que va registrar un creixement del 2,7% l’últim exercici, per sobre de la mitjana estatal. Per consolidar aquest lideratge, considera imprescindible que el teixit empresarial català continuï avançant "en la doble transició verda i digital, clau per a un progrés sostenible i competitiu".
Davant més de 300 assistents, el president de Prensa Ibérica va indicar que els premis que es van entregar ahir pretenen "celebrar la capacitat de crear valor, de generar ocupació, d’innovar, d’internacionalitzar-se i de fer-ho amb responsabilitat social, sostenibilitat i vocació inclusiva". Tot això, en un context global canviant, en què les empreses i els empresaris que es van reconèixer són "exemple de lideratge, visió i compromís amb la societat".
A més, aquest any, els Premis Empresa de l’Any han fet un pas endavant perquè, segons va explicar Moll, s’ha donat reconeixement als empresaris i empresàries que destaquen de manera especial en àmbits que són clau per al desenvolupament econòmic i l’impuls de l’estat del benestar. "Perquè darrere de cada projecte d’èxit hi ha persones que prenen decisions valentes i miren més enllà del curt termini", va recalcar.
Valors dels premiats
Els guardonats d’aquesta edició representen aquests valors, segons Moll. Damm, com a empresa arrelada al territori i, alhora, amb projecció global; Núria Cabutí, com a referent d’un lideratge cultural i empresarial compromès amb el talent i la creativitat, i Daniel Martínez, al capdavant del Grup Focus, per la seva aportació a la cultura, a les arts escèniques i a la indústria creativa.
El president de Prensa Ibérica va voler acabar reafirmant el compromís del grup amb "el món empresarial, amb la informació rigorosa i amb el debat constructiu". "Creiem fermament que una societat forta necessita empreses fortes, però també responsables, obertes al món i compromeses amb les persones. Prensa Ibérica i Banc Sabadell uneixen esforços per ressaltar el talent d’homes i dones que ens fan millors com a societat", va concloure.
