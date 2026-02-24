Un projecte d’elaboració de licors artesans rep el premi a la millor iniciativa emprenedora de la Selva
El guardó reconeix la col·laboració entre Judith Ramírez i Amparo Ardanuy amb la iniciativa “El Traguinyol”
El Consell Comarcal de la Selva ha lliurat aquest dimarts a Susqueda el Reconeixement a la Iniciativa Emprenedora 2025 al projecte “El Traguinyol”, centrat en l’elaboració de licors artesans a partir del coneixement tradicional de plantes i remeis. La iniciativa neix de la col·laboració entre la mestra remeiera Judith Ramírez, de Susqueda, i la cuinera Amparo Ardanuy, de Blanes, després de més d’una dècada de treball conjunt.
Segons ha informat l’organització, el jurat ha valorat la capacitat del projecte per connectar l’interior i la costa de la comarca i convertir el saber etnobotànic en un producte comercial. L’elaboració es fa a l’obrador de la Sobirana, a Santa Coloma de Farners, fet que, segons el Consell, contribueix a repartir l’activitat vinculada al projecte en diferents punts del territori.
Durant l’acte d’entrega, el president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals, ha afirmat que "projectes com El Traguinyol demostren que la nostra comarca té un talent immens per convertir el coneixement tradicional en un motor econòmic modern i sostenible. L'aliança entre la Judith i l'Amparo ens fa més forts com a territori i és l'exemple que, amb arrels fortes i visió de futur, no hi ha horitzó que no es pugui assolir".
L’alcaldessa de Susqueda, Eva Viñolas, ha destacat que "una iniciativa nascuda de la saviesa de la nostra terra rebi aquest premi aquí, a Susqueda, és una fita per al món rural. Demostra que a l'interior de la Selva hi ha futur, talent i una emprenedoria de primer nivell capaç de projectar-se a tota la comarca".
