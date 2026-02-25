Els apartaments gironins tornen a criticar la pujada de la taxa turística: "La pagaran sobretot els catalans"
La presidenta de l'ATA alerta que "estem matant entre tots la gallina dels ous d'or"
El sector dels apartaments turístics a les comarques gironines ha carregat de nou contra l’augment de la taxa turística aprovat aquest dimecres al Parlament. La presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), Esther Torrent, ha advertit que l’increment acabarà repercutint especialment en el turisme de proximitat: "La gran majoria de turistes, sobretot si estem parlant de comarques gironines, Costa Brava, Pirineu, són els propis catalans els que acabaran pagant de més aquesta taxa turística".
La cambra catalana ha donat llum verda a la llei que duplicarà la taxa turística que es paga a Catalunya amb els 68 vots a favor del PSC, ERC i els Comuns. Junts, PP, Vox i Aliança Catalana hi han votat en contra (63 escons) i la CUP s’ha abstingut. A Barcelona, l’entrada en vigor de la pujada serà a l’abril, mentre que a la resta de Catalunya s’aplicarà de manera progressiva: un primer increment també a l’abril del 2026 i la resta, a l’abril del 2027. Una part del que es recapti es destinarà a polítiques d’habitatge.
Conseqüències pel sector
Torrent ha assegurat que l’increment és "una mala notícia pel sector" i també "una mala notícia pel país", i ha posat el focus en l’impacte sobre el cost de les estades, especialment en l’allotjament en apartaments. "Estem parlant de pujades en el cas dels apartaments turístics que van des de l’euro per persona i dia que es paga actualment fins als quasi sis euros que s’acabaran pagant entre la pujada i els possibles recàrrecs que poden posar els ajuntaments", ha afirmat.
La nova norma, de fet, incorpora un canvi rellevant: fins ara, només Barcelona podia aplicar un recàrrec municipal sobre la tarifa base fixada per la Generalitat, però a partir d’ara ho podran fer tots els ajuntaments que ho decideixin, amb un límit màxim de quatre euros i sense superar la tarifa base de la Generalitat. Els ingressos d’aquest recàrrec quedaran a les arques municipals.
Des de l’ATA alerten que els increments previstos són "realment molt forts" i que caldrà veure si el sector els pot assumir. Torrent ha dit que "hem d’estar molt atents" per comprovar si "el sector i la indústria turística els pot afrontar", i ha avisat del risc de perdre competitivitat.
"Crec que estem entre tots matant la gallina dels ous d’or", ha afirmat. També ha denunciat manca d’interlocució política durant la tramitació: "El diàleg amb els partits polítics i amb el Govern ha estat nul" i, segons ella, "no han tingut en consideració cap de les nostres demandes".
Els impulsors de la llei, en canvi, han defensat al debat parlamentari que la taxa s’havia d’actualitzar a l’alça i que, davant xifres de rècord del sector, la pujada no hauria de tenir un impacte negatiu en l’activitat. La norma inclou, a més, altres novetats, com passar a un únic període de liquidació anual per simplificar la gestió, i reservar un 25% de la recaptació de la Generalitat a habitatge, mentre que el 75% restant continuarà al fons de foment del turisme.
