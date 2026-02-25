Serveis
Figueres acumula vuit benzineres convencionals en un tram de només 3,7 km
L’alta concentració d’estacions de servei, amb una nova incorporació, xoca amb la poca existència d’electrolineres: només tres d’elles en disposen
Santi Coll
En els temps de l’electrificació de la mobilitat del transport, Figueres viu un fenomen que sembla voler situar-la a contracorrent, ja que d’aquí a poques setmanes la ciutat batrà el seu rècord del nombre d’estacions de servei ubicades entre l’avinguda Vilallonga i el tram urbà de la carretera de Roses, la C-260: hi haurà vuit benzineres en un curt recorregut de 3.700 metres. És a dir, els conductors podran triar on volen repostar en una distància inferior al mig quilòmetre.
Totes elles són d’empreses privades i tenen com a denominador comú que serveixen combustibles fòssils. Actualment, només n’hi ha dues que disposen d’electrolinera amb aparells per a la recàrrega elèctrica, les de Petrem i la de Repsol de la Marca de l’Ham. La que farà vuit, que està en fase de construcció per part del Grup Tramuntana, també disposarà d’aquest equipament en tractar-se d’una instal·lació nova, en compliment de la normativa vigent. Només una d’elles està vinculada directament a la presència d’una superfície comercial, la del Carrefour en el Nou Centre de Vilatenim. En aquest nucli, hi ha l’estació més veterana de totes, la del Rally Est, vinculada a Repsol.
A la Marca de l’Ham, hi ha la benzinera de Petrolis Independents, recentment remodelada i amb canvi de titularitat. El llistat es complementa amb dues gasolineres de preu baix ubicades a la zona del Recinte Firal, propietats d’Avanza Oil i Petro Figueres.
De llarg, aquesta és l’acumulació més important d’estacions de servei dins del terme municipal de la ciutat, on n’hi ha setze. En cap altre accés d’entrada i sortida de Figueres es dona aquesta acumulació tan destacada com la que hi ha a l’eix de la costa. D’aquestes setze, tretze consten al registre de preus que alimenta els comparadors per a conèixer el preu diari de venda de combustible.
L’altre municipi que també té una alta concentració d’estacions de servei és la Jonquera, la majoria de les quals estan destinades a proveir els camions de transport per carretera. Segons el mateix llistat de comparadors, n’hi ha vint-i-una de registrades.
Una nova aposta del Grup Tramuntana
La darrera estació de servei que s’afegeix al llistat de les ubicades a l’eix de la carretera de Roses és promoguda pel grup empordanès Tramuntana, propietat de la família Raurich. L’empresa destaca que la nova instal·lació és la resposta del grup a una "aposta per Figueres".
El seu CEO, Xim Raurich, espera que la nova estació, amb sortidors de combustible, carregadors elèctrics i botiga "la puguem tenir en funcionament abans de l’estiu". El Grup Tramuntana ha renovat recentment la benzinera del Port de la Selva.
Requisits administratius
Per obrir una gasolinera a Catalunya, el promotor ha de començar per superar el filtre municipal: compatibilitat urbanística de l’emplaçament i llicència d’obres per executar el projecte. En paral·lel, l’activitat queda sotmesa a intervenció ambiental amb llicència municipal i, per tant, s’ha de tramitar i obtenir abans d’iniciar l’activitat, amb el corresponent projecte i condicionants (gestió d’aigües i vessaments, residus, sorolls i mesures de prevenció). Un cop construïda, arriba la fase de seguretat industrial: la instal·lació s’ha de legalitzar davant la Generalitat mitjançant declaració responsable.
Pel que fa als carregadors de vehicles elèctrics, a Catalunya és obligatori que les estacions de servei noves i també les que ampliïn la capacitat d’emmagatzematge i/o els punts de subministrament incorporin com a mínim un punt de recàrrega d’accés públic de 50 kW en corrent continu i l’inscriguin al cens corresponent. A més, hi ha obligacions estatals per a gasolineres amb determinats volums de venda (per exemple, llindars basats en les vendes de 2019), que poden exigir potències mínimes de recàrrega de 150 kW o 50 kW segons el cas, amb algunes excepcions tècniques.
