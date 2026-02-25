La gironina Marlex eleva la facturació fins als 180 milions d'euros i vol arribar als 400 milions en cinc anys
La companyia gironina creix un 12% en ingressos i un 16% en EBITDA, fins als 8,9 milions
La companyia de recursos humans gironina Marlex ha tancat l’exercici 2025 amb una facturació de 180 milions d’euros, un 12% més que l’any anterior. La firma assegura que aquest resultat consolida un creixement sostingut que manté des de fa diversos exercicis i situa com a meta arribar als 400 milions l’any 2030.
Paral·lelament, la firma també apunta que ha incrementat un 16% l’EBITDA —el benefici operatiu abans d’interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions—fins als 8,9 milions d’euros. L’empresa atribueix els resultats a un creixement "equilibrat" en totes les línies de negoci, que assegura que han avançat a doble dígit, i a una aposta per l’especialització i l’eficiència operativa.
En el balanç de l’any, Marlex destaca la diversificació en la generació de marge, amb un pes creixent de la selecció de perfils directius i de direcció intermèdia. En aquest àmbit, el grup indica que la contribució "s’ha multiplicat per deu" en cinc anys.
Moviments corporatius
Pel que fa als moviments corporatius, durant el 2025 la companyia ha incorporat Lead to Change (LTC), dirigida per Xavier Marcet, amb la voluntat d’obrir una línia de consultoria estratègica vinculada al lideratge. També ha reforçat l’àrea de captació de talent amb serveis de selecció de directius i amb l’obertura de Sarah Marlex a Madrid. A més, el grup ha posat en marxa la Divisió de Professionals, orientada a la selecció de perfils d’oficis i tècnics qualificats, per ampliar l’oferta de serveis.
En l’expansió territorial, Marlex explica que el 2025 va iniciar el desplegament al País Basc, on ha obert quatre oficines, una de les quals a la Torre Iberdrola de Bilbao. A Madrid, ha obert Sarah Marlex a Torre Europa i una nova oficina a Arganda del Rey, i manté la previsió d’obrir més punts en els pròxims anys.
A principis d'aquest mateix any, el grup gironí de recursos humans va anunciar canvis en el seu equip directiu en el marc d’una reorganització interna amb l’objectiu "d'impulsar les seves diferents marques", segons va informar la companyia en un comunicat.
En aquest nou esquema, Marc Francés assumeix la direcció d’estratègia i desenvolupament del grup i manté la vinculació amb projectes de la firma de selecció de perfils d'alta direcció Sarah Marlex com a soci fundador. Alhora, Ximo Soler, director d’operacions, lidera les línies de negoci de reclutament i consultoria del grup. A Barcelona, Pol Llorens ha estat nomenat director de negoci de Sarah Marlex i, segons el comunicat, també assumeix la responsabilitat de l’àrea de manufactura i distribució. A més, Sarah Marlex va incorporar Claudia Safont Clavel com a sòcia a l’oficina de Barcelona.
Fundada el 1996, Marlex detalla que compta amb més de 400 professionals i més de 70 oficines. El grup opera a través de marques com Sarah Marlex (Executive Search), Paul Marlex (middle management i talent especialitzat), Marlex People (perfils tècnics i personal operatiu) i LTC Marlex (consultoria d’estratègia i lideratge).
