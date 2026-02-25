El Patronat de la Politècnica de la UdG distingeix cinc estudiats
Rècord de participació, amb 19 candidatures, en la 31a edició dels Premis Patronat
El Patronat de la Politècnica de la Universitat de Girona (UdG) va anunciar ahir els guanyadors de la 31a edició dels seus Premis Patronat, en un acte celebrat a l'Auditori de Girona. Els guardons reconeixen l'excel·lència i la innovació en els Treballs Finals de Grau (TFG) i Treballs Finals de Màster (TFM) dels estudiants de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdG.
Enguany, segons detallen des de l'organització que presideix l’empresària Judith Viader, els premis han rebut un nombre important de candidatures -en total, 19-, "destacant el rigor, la qualitat i el compromís dels estudiants i estudiantes de l'EPS". Els guanyadors i guanyadores de la 31a edició són:
- Premi Categoria Aplicabilitat Industrial. Lluc Bañeras Bosch pel projecte “Anàlisi de la potencialitat de la fabricació additiva en la fabricació de motlles d’injecció” (Grau en Enginyeria Mecànica).
- Premi Categoria Emprenedoria: Oriol Ramos Abel pel projecte “Clothy - Cercador de roba per imatge” (Grau en Enginyeria Informàtica).
- Premi Categoria Impuls Territoria: Aleix Ortega Condom pel projecte “Aplicacions de la intel·ligència artificial per a arquitectes tècnics” (Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació).
- Premi Categoria Recerca, innovació i desenvolupament: Abril Vilella Ferrer pel projecte “Nadguard, monitoratge de la pèrdua hemàtica en parts aigua (Grau d’Enginyeria Biomèdica).
- Premi Categoria Sostenibilitat (ODS): Marc Vilà Llinàs pel projecte “Desenvolupament de nous materials i components de producte per a un sistema circular” a Kave Home (Grau d’Enginyeria en Tecnologies Industrials).
- Premi Categoria Millor Pòster: Oriol Ramos Abel pel projecte “Clothy - Cercador de roba per imatge” (Grau en Enginyeria Informàtica).
Els guanyadors i guanyadores van rebre un premi en metàl·lic, un diploma acreditatiu i l'oportunitat de presentar els seus treballs en un acte públic. A més, els seus treballs seran difosos a través dels canals de comunicació del Patronat i de la UdG, donant-los una major visibilitat i reconeixement.
Subscriu-te per seguir llegint
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
- Dos treballadors del CTS de Girona detinguts i cinc més denunciats per les destrosses a les 14 ambulàncies de l'empresa
- El SEM rescindeix el contracte amb l’empresa que gestionava l’helicòpter de Girona
- Carta d'un lector: 'El barri de Sant Narcís ja no és un barri tranquil, ara s'ha tornat brut, deixat i insegur
- Apareix a Perpinyà l'atracció “Saltamontes” de 43 tones robada a Sant Gregori