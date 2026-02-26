Eleccions agràries 2026: què es vota, qui s’hi presenta i com s’organitza la jornada
Més de 2.600 persones i entitats a Girona estan cridades a votar
El sector agrari tornarà a les urnes aquest divendres, 27 de febrer, per decidir quines organitzacions professionals tindran la representativitat a Catalunya durant els pròxims cinc anys. La jornada electoral es farà de 9 a 19 hores, de manera ininterrompuda, amb un total de 430 taules habilitades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA).
Hi poden votar les persones físiques o jurídiques que exerceixen per compte propi activitats econòmiques agrícoles, ramaderes o forestals en el territori de Catalunya.
Girona, amb més de 2.600 electors i 64 taules
A la demarcació de Girona hi ha 2.624 electors cridats a votar, dels quals 1.980 són persones físiques i 644, persones jurídiques. Si s’hi suma la Cerdanya (275 electors: 214 persones físiques i 61 jurídiques), la xifra puja fins als 2.899 electors (2.194 persones físiques i 705 jurídiques). Cal tenir en compte, però, que les xifres oficials del Departament per Serveis Territorials no inclouen la Cerdanya dins Girona, perquè habitualment s’agrupa amb Alt Pirineu i Aran. El cens ha crescut respecte a les eleccions del 2021, quan a Girona hi constaven 2.548 electors. Pel que fa al dispositiu de votació, els Serveis Territorials de Girona comptaran amb 64 taules electorals.
A les comarques gironines, el cens es distribueix així:
- Alt Empordà: 795 electors (590 persones físiques i 205 jurídiques)
- Baix Empordà: 473 (344 i 129)
- Cerdanya: 275 (214 i 61)
- Gironès: 334 (246 i 88)
- Garrotxa: 295 (230 i 65)
- Pla de l’Estany: 218 (157 i 61)
- Ripollès: 248 (215 i 33)
- Selva: 261 (198 i 63)
Què es vota i per què és important
Les eleccions serveixen per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries als principals òrgans col·legiats de l’Administració, com ara la Taula Agrària, diverses taules sectorials (fruita, oli, flor i planta ornamental, etc.), el Consell Català de l’Alimentació, el Consell de Caça de Catalunya o juntes consultives de reserves nacionals de caça, entre d’altres.
Aquesta representativitat s’estableix segons el percentatge de vots obtingut per cada candidatura. Per ser considerada organització representativa, cal arribar com a mínim al 15% dels vots vàlids emesos.
Cinc candidatures
A aquests comicis s’hi presenten cinc candidatures:
- Unió de Pagesos (UP)
- Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
- Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA)
- Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA Catalunya)
- Assemblea Pagesa
Com s’organitza la jornada
La secretària general del Departament, Cristina Massot, ha remarcat que per al DARPA és prioritari facilitar el vot. En aquesta línia, ha explicat que tots els municipis amb més de 15 electors tindran un punt de votació i que s’ha publicat el cens perquè els electors sàpiguen quina taula els correspon.
Les taules s’ubiquen en seus del Departament (oficines comarcals, escoles agràries…) i ajuntaments, i s’han fixat amb criteris de proximitat i comunicació. La normativa preveu que els municipis amb menys de 15 electors s’incloguin en altres meses, i en alguns casos s’han agrupat municipis limítrofs per crear punts de votació i acostar-los als votants. Les meses s’han establert també considerant un temps de desplaçament per carretera de fins a 20 minuts.
En el conjunt de Catalunya, el cens inclou electors de 908 municipis dels 947 de Catalunya (un 95,9%). El cens total és de 21.374 electors, dels quals 17.426 són persones físiques i 3.948 persones jurídiques.
Vot presencial i vot per correu
La votació es pot fer de dues maneres:
- Presencialment, a la mesa corresponent. Cal identificar-se amb DNI, NIE, passaport o permís de conduir (originals). En el cas de les persones jurídiques, vota el representant.
- Per correu: la sol·licitud es podia fer del 26 de gener al 5 de febrer a les oficines comarcals del Departament. L’enviament s’ha de fer a través de Correus i el termini per enviar-lo acaba el 26 de febrer de 2026.
600 persones mobilitzades per al seguiment
El Departament preveu un desplegament de 600 persones entre ajuntaments, personal de suport del DARPA i membres de la Junta Electoral i comissions territorials. L’Oficina de Comunicació facilitarà informació actualitzada durant tota la jornada, amb avanços de participació i dades d’escrutini.
Els resultats es donaran a conèixer a partir de les 21.00 hores d’aquest divendres, en una roda de premsa de proclamació encapçalada per la secretària general, Cristina Massot, que també es podrà seguir en streaming.
Antecedents: participació i resultats del 2021
Les eleccions agràries es convoquen amb una periodicitat marcada en cinc anys. Les primeres es van fer el 1994 i, posteriorment, el 1998, 2002, 2007, 2011, 2016 i 2021.
En els comicis del 2021, la participació va ser del 35,82% sobre un cens de 20.609 electors. Pel que fa als resultats, UP va obtenir el 55,39% dels vots; JARC, el 29,71%; ASAJA, l’11,20%, i UPA, el 2,59%. Aquell any, ASAJA i UPA no van arribar al 15% necessari per tenir representació.
Subscriu-te per seguir llegint
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Una queixa pel volum acaba amb destrosses a Girona: trenca el portal i 'empastifa' l’escala amb un extintor
- Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar
- Júlia Otero i el càncer: la rutina que li ha canviat la vida després del diagnòstic
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or