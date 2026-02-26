La gironina ENIER celebra 75 anys amb 7 milions de facturació i més de 200 productes fabricats cada any
L'empresa té delegacions pròpies a Mallorca i València i distribuïdors a Suïssa, França o Bèlgica
ENIER, la marca de REINE SA, celebra aquest 2026 el seu 75è aniversari amb una facturació anual de 7 milions d’euros i una plantilla d’uns seixanta professionals, segons dades de la companyia. L’empresa, amb seu i fàbrica a Sarrià de Ter, es dedica a la fabricació, disseny, muntatge, distribució i manteniment de productes d’elevació i solucions d’accessibilitat.
La producció es fa a les instal·lacions de Sarrià de Ter, on es fabriquen més de 200 equips anuals, entre elevadors i ascensors unifamiliars, cadires pujaescales (rectes i corbes), plataformes pujaescales (verticals i inclinades), muntacàrregues i plataformes industrials. La companyia remarca que el fet de ser fabricant, i no només instal·lador i conservador, forma part del seu model de negoci.
ENIER té delegacions pròpies a Girona, Barcelona, Mallorca, València i Alacant, i una xarxa de distribuïdors en punts com Tarragona, Ciudad Real, Saragossa i les Canàries, a més de presència a França, Bèlgica i Suïssa. Segons l’empresa, aproximadament un 30% de la producció es destina a mercats de fora de Catalunya, tant a la resta de l’Estat com a diversos països europeus.
En paral·lel, la firma diu que treballa en el disseny i fabricació d’un nou model d’ascensor elèctric pensat per reduir l’espai necessari al fossat i amb opcions de personalització "segons les necessitats de cada habitatge o edifici".
La presidenta del consell d’administració, M. Eva Pla, atribueix l’evolució de l’empresa als canvis d’activitat al llarg de les dècades: "La història de REINE s’explica per la capacitat de reinventar-se i adaptar-se al llarg dels anys. Vam començar l’any 1951 amb l’objectiu de satisfer les necessitats d’un sector agrari i ramader en plena transformació. Als anys 70 vam evolucionar i vam passar a distribuir maquinària pel sector de la construcció i obra pública, fins a arribar als anys 90, amb la fabricació i distribució de productes d’elevació i accessibilitat personalitzada. Avui en dia continuem treballant amb rigor i vocació de servei per seguir innovant i millorant els nostres productes, amb el propòsit ferm de facilitar i ajudar a que fàbriques, negocis, habitatges, entorns residencials i persones siguin més eficients i autònomes".
De l’origen agrari a l’elevació i l’accessibilitat
REINE SA es va fundar l’any 1951 a Girona pels germans Ramón i Josep Maria Noguera Sabater i va començar vinculada als sectors agrícola i ramader. La companyia situa el gir definitiu cap al sector de l’elevació i l’accessibilitat a la dècada dels noranta, quan va completar la transformació per especialitzar-se en aquest àmbit i impulsar la marca ENIER.
Amb motiu de l’aniversari, ENIER ha editat un llibre commemoratiu amb un repàs a la seva trajectòria i fotografies d’arxiu. La celebració està prevista per al 6 de març, en una trobada amb treballadors i col·laboradors, segons ha comunicat l’empresa.
