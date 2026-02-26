El grup Estabanell inicia els tràmits per impulsar noves instal·lacions eòliques a Girona
L’empresa, que ja té centrals hidràuliques al Ripollès, prepara projectes de petita escala
El grup energètic Estabanell ha iniciat a Catalunya els tràmits per impulsar noves instal·lacions de generació eòlica de petita dimensió a les demarcacions de Girona i Tarragona, zones que, segons la companyia, disposen d’un "recurs eòlic especialment favorable".
La companyia incorpora així l’energia eòlica sobre terreny a la seva cartera de renovables amb projectes de petita escala, d’1 a 3 aerogeneradors. "La generació eòlica també pot ser distribuïda, proporcionada i integrada al territori. I a més, és el complement perfecte per a l’energia fotovoltaica, ja que generen en moments diferents del dia", assenyala Pere Borràs, director de la filial de generació del grup.
Tot i anunciar l’inici de tràmits a Girona, la l'empresa no concreta encara municipis, potències ni calendari. Estabanell sí que recorda que ja té presència a les comarques gironines. La firma compta amb sis petites centrals hidràuliques centenàries situades a Osona i el Ripollès, a la riba del Ter.
En paral·lel, l’empresa ha entrat a l’accionariat d’un projecte eòlic a Fabara (Aragó), de 6,6 MW i dos aerogeneradors, que preveu que entri en funcionament el segon semestre de 2027. Borràs destaca que el pas cap a l’eòlica s’emmarca en l’experiència del grup en projectes renovables distribuïts: "Amb l’experiència adquirida promovent projectes fotovoltaics distribuïts, fem un pas més per oferir un mix energètic més robust afegint energia eòlica".
