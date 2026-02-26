Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El grup Estabanell inicia els tràmits per impulsar noves instal·lacions eòliques a Girona

L’empresa, que ja té centrals hidràuliques al Ripollès, prepara projectes de petita escala

Una instal·lació eòlica, en una imatge d'arxiu.

Una instal·lació eòlica, en una imatge d'arxiu. / DdG

Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

El grup energètic Estabanell ha iniciat a Catalunya els tràmits per impulsar noves instal·lacions de generació eòlica de petita dimensió a les demarcacions de Girona i Tarragona, zones que, segons la companyia, disposen d’un "recurs eòlic especialment favorable".

La companyia incorpora així l’energia eòlica sobre terreny a la seva cartera de renovables amb projectes de petita escala, d’1 a 3 aerogeneradors. "La generació eòlica també pot ser distribuïda, proporcionada i integrada al territori. I a més, és el complement perfecte per a l’energia fotovoltaica, ja que generen en moments diferents del dia", assenyala Pere Borràs, director de la filial de generació del grup.

Pere Borràs, director de la filial de generació del grup Estabanell.

Pere Borràs, director de la filial de generació del grup Estabanell. / Estabanell

Tot i anunciar l’inici de tràmits a Girona, la l'empresa no concreta encara municipis, potències ni calendari. Estabanell sí que recorda que ja té presència a les comarques gironines. La firma compta amb sis petites centrals hidràuliques centenàries situades a Osona i el Ripollès, a la riba del Ter.

En paral·lel, l’empresa ha entrat a l’accionariat d’un projecte eòlic a Fabara (Aragó), de 6,6 MW i dos aerogeneradors, que preveu que entri en funcionament el segon semestre de 2027. Borràs destaca que el pas cap a l’eòlica s’emmarca en l’experiència del grup en projectes renovables distribuïts: "Amb l’experiència adquirida promovent projectes fotovoltaics distribuïts, fem un pas més per oferir un mix energètic més robust afegint energia eòlica".

