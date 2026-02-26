Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El IV Marca Girona posa en valor l’ADN empresarial del territori amb l’exemple de Puratos

Onze ponents participen en la jornada dedicada a les idees i la innovació des de Girona

Ponents i assitents a l’acte del Marca Girona a la seu de Puratos, a Sils.

Ponents i assitents a l’acte del Marca Girona a la seu de Puratos, a Sils. / La Factoria

Redacció

Redacció

Sils

El IV Marca Girona, organitzat per l’agència de comunicació La Factoria i l’Associació Catalunya Valley, s’ha celebrat a la seu de Puratos, a Sils, amb la participació d’11 ponents procedents de diferents àmbits empresarials i institucionals del territori i també de Vic i Granollers. Les anteriors jornades es van celebrar a les seus de Frit Ravich, Kave Home i Ocine.

La jornada ha posat el focus en la construcció i projecció de la marca Girona des d’una mirada optimista i constructiva, analitzant les fortaleses del territori i el paper transformador de l’empresa com a motor de desenvolupament econòmic i social. Sota el concepte del "punt de vista positiu", els participants han coincidit en la necessitat de reforçar el relat col·lectiu, potenciar la col·laboració publicoprivada i consolidar una identitat territorial basada en el talent, la innovació i l’arrelament.

Els ponents han estat Francesc Bosch (Dibosch), Francesc Durà (Aspronis), Jordi Baiget (Fundació Universitària Balmes-UVic), Gerard Lechuga (Patronat Politècnica), Stefi Batlle (Bàsquet Girona), Lluís Coromina (Farinera Coromina), Josep Vilanova (La Selva), Esther Arnan (ésdevé Granollers), Jaume Sabaté (Gio Productions), Albert Puxan (Mimasa) i Cristina Cabañas (Guitart Hotels). Ha valorat l’acte, Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona, i la jornada ha acabat amb una visita guiada a la seu de Puratos, que en els pròxims mesos inaugurarà un edifici dedicat a la innovació.

Amb aquesta quarta edició, Marca Girona es vol consolidar com "un espai de referència per reflexionar sobre el posicionament del territori i generar sinergies que contribueixin a projectar una imatge sòlida, moderna i ambiciosa de Girona, basada en l’orgull de pertinença i la confiança en el seu potencial de futur", segons els organitzadors.

