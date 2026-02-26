Mercadona augmenta els salaris: mil milions per millorar el poder adquisitu de la plantilla
La cadena de supermercats reitera el seu compromís amb la plantilla, repartint primes i millorant les condicions laborals
Jordi Cuenca
Mercadona ha destinat més de 1.000 milions d’euros a millorar el poder adquisitiu de la seva plantilla per mitjà de diferents iniciatives, com ara el repartiment d’una variable i primes per objectius, que ha implicat compartir, amb més de 112.000 treballadors, 780 milions d’euros dels seus beneficis, segons va informar ahir la cadena valenciana de distribució.
Concretament, Mercadona va repartir ahir dues primes entre les persones amb menys de quatre anys a l’empresa i tres mensualitats als qui superen aquesta antiguitat, els quals representen el 70% de la plantilla, i que ahir van rebre 7.250 euros nets, corresponent als 5.400 euros en concepte de variable més la nòmina mensual. També es va portar a terme una pujada salarial per compensar l’increment de l’IPC d’un 2,9% a Espanya i del 2,2% a Portugal, que implica 125 milions a l’any.
A més, al desembre es va millorar la jornada laboral amb l’ampliació del període de vacances una setmana més, de 30 a 37 dies. Aquesta mesura, en vigor des d’aquest exercici tant a Espanya com a Portugal, comporta una gran millora en la jornada dels treballadors i té un cost anual de 100 milions. Totes aquestes iniciatives, que "representen un esforç conjunt de més de 1.000 milions d’euros per a la companyia, confirmen que el seu model de gestió, el Model de Qualitat Total, inverteix i aposta per la satisfacció dels treballadors, conscient que ells són els principals responsables de l’èxit de la companyia i l’actiu més gran per als caps (com internament la companyia anomena els clients)", segons el comunicat publicat ahir. De fet, "el seu compromís ha aconseguit que la companyia incrementi el 2025 la productivitat i la gestió, de manera que ha arribat a les seves millors dades històriques en rendibilitat i quota de mercat, dades que confirmen que com més s’inverteix en les persones més gran és el retorn obtingut".
Pròxims resultats
Aquests anuncis es produeixen quan manquen solament dues setmanes perquè la cadena presenti els resultats del 2025. L’exercici precedent també va ser molt positiu per a l’empresa. La cadena de supermercats que presideix Juan Roig va aconseguir el 2024 una xifra de negoci de 38.800 milions, la qual quantitat representa un increment del 9% respecte al 2023. Els beneficis van ascendir a 1.384 milions nets, és a dir, un augment del 37% en comparació amb l’any precedent. De la facturació consolidada, 37.057 milions corresponen al negoci a Espanya i els 1.778 restants, al de Portugal, on tenia 60 botigues del total de 1.674 que conformaven la xarxa de súpers el 2024.
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Una queixa pel volum acaba amb destrosses a Girona: trenca el portal i 'empastifa' l’escala amb un extintor
- Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar
- Júlia Otero i el càncer: la rutina que li ha canviat la vida després del diagnòstic
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
- El Comitè d'Àrbitres conclou que el 2-1 del Girona contra el Barça s'havia d'anul·lar