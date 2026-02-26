Els preus dels lloguers a Girona creixen un 2,18% però se signen un 10% menys de contractes
Tossa de Mar és el municipi de la província on més van créixer els preus
Els preus dels lloguers a la demarcació de Girona ha crescut un 2,18% el 2025, segons anuncia el col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API). Asseguren que aquest increment està per sota de la inflació dels preus estatal (que es va tancar amb 2,7%). Segons els API, la xifra gironina és la que s'acosta més a l'IPC de tot el territori català. Per altra banda, el col·legi critica que en tota la demarcació s'han signat 9.778 contractes, fet que suposa un descens del 10,94%. En el cas de la ciutat de Girona, els preus han tancat el 2025 amb una mitjana de 823,52 euros, fet que suposa un increment del 3,34% en comparació amb el 2024.
Segons una anàlisi detallada del col·legi d'API a les comarques gironines, els preus han crescut per sota de l'IPC en 24 dels 35 municipis estudiats. Un dels que surt d'aquest llistat és la capital, on la ciutat de Girona ha vist com el preu del lloguer passava dels 796,9 del 2024 als 823,52 euros, el 2025. Malgrat tot, les immobiliàries asseguren que s'han signat un 9,5% menys de contractes en aquesta ciutat.
A Figueres, els preus han crescut molt més moderadament, un 1,77%, i l'any passat es va acabar amb un preu mensual de 571,33 euros. De tota manera, la caiguda de contractes cau un 14,21% en un any. Per contra, Tossa de Mar és el municipi on més creixen els preus. El 2025 s'ha tancat amb 703,75 euros de mitjana i suposa un 16,2% més del que es pagava a finals del 2024.
Dels 35 municipis estudiats, l'API destaca que només n'hi ha quatre en tota la demarcació que han tingut un increment de contractes de lloguer en comparació amb el 2024. Es tracta de Bescanó, Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro i Sarrià de Ter.
Segons el president dels API a les comarques gironines, Joan Company, retreu aquesta davallada en nombre de contractes signats i assegura que "és la tendència dels darrers anys". El president reclama "una solució immediata" a la manca d'habitatge i considera essencial "facilitar que el sector privat inverteixi i posi a disposició habitatges de lloguer".
