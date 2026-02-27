La Generalitat preveu invertir 213,1 milions d'euros a les comarques gironines
La redacció del Campus de Salut, la variant d'Olot i la construcció del PLEMCAT a Roses són els projectes prioritaris
La Generalitat preveu invertir 213,1 milions d'euros a la demarcació de Girona el proper 2026 segons marca el projecte de pressupostos que ha presentat el Govern aquest divendres al matí. Es tracta d'un increment del 36% en comparació amb els últims comptes. En l'àmbit de projectes, els comptes preveuen avançar amb el Campus de Salut amb la redacció del projecte arquitectònic. A més, hi ha una partida de 6,7 milions d'euros per a la construcció de la variant d'Olot i 31,5 milions més per a la construcció del PLEMCAT, el parc eòlic marí del golf de Roses (Alt Empordà) que ha de servir com a laboratori experimental.
Les infraestructures i les inversions sanitàries s'emporten la major part de les inversions a la demarcació. Concretament, hi haurà 47,9 milions d'euros per a millores en les carreteres gironines. Entre elles, destaca el projecte de la variant d'Olot amb una partida de 6,4 milions d'euros per aquest 2026 que es destinarà al tram que va de la capital garrotxina fins a la Vall d'en Bas. El Govern calcula que la nova carretera entre Vic i Olot i l'enllaç amb l'A-26 acumularà 361,8 milions d'euros d'inversió fins al 2033.
Per aquest any, la Generalitat també invertirà 5,1 milions a la GI-633, entre Sant Julià de Ramis (Gironès) i Verges (Baix Empordà) o l'obra del nou pont del riu Ter i la rectificació del traçat de la C-38 a Sant Pau de Segúries i Camprodon (Ripollès). També hi ha una partida de 15,2 milions per al manteniment general de les carreteres a la demarcació.
En àmbit sanitari, els pressupostos catalans calculen una inversió de 30,6 milions a la demarcació. La partida principal serà per a l'hospital Trueta. Concretament, es destinaran 14,2 milions a l'ampliació del bloc quirúrgic i l'hospital de dia oncohematològic. També hi haurà 2,4 milions per a la construcció d'un CAP nou a Santa Coloma de Farners. El centre de Josep Alsina i Bofill de Palafrugell (Baix Empordà) rebrà una inversió de 2,8 milions per a fer-hi millores i també s'actuarà al de Cassà de la Selva amb una partida de 2,5 milions.
A l'Alt Empordà, la inversió més important serà per al PLEMCAT. El Govern calcula invertir-hi 31,5 milions i servirà per construir la plataforma d'energies marines que es projecta al golf de Roses. És un parc eòlic marí que servirà com a prova pilot per comprovar l'impacte d'aquesta instal·lació al medi marí i la viabilitat que tindria un parc eòlic real. També es construirà una escola a Avinyonet de Puigventós (2,2 milions) i el Govern condicionarà la carretera que va de Figueres a Peralada amb 2,2 milions més. De fet, aquesta comarca comptarà amb una inversió de 46,4 milions d'euros i serà la segona amb més diners de la demarcació, per darrere del Gironès.
A la capital gironina, el Govern també invertirà 15 milions d'euros en el Centre de Tractament de Residus de Campdorà. Es tracta d'un projecte que ja acumula una inversió de 40 milions i que ha servit per actualitzar la planta de tractament. En aquesta comarca, el Govern invertirà 3,2 milions en la construcció d'habitatges a Girona i Salt.
Pel que fa a la Selva, a banda de la construcció del nou CAP a Santa Coloma de Farners, es preveu construir dues escoles (una a Sant Feliu de Buixalleu i una altra a Sant Julià de Llor i Bonmatí) amb 3,7 milions d'euros en total. També es destinarà un milió a la dessalinitzadora de la Tordera.
Al Ripollès, destaquen les partides per a les estacions de muntanya. El Govern destinarà 6,9 milions a Vallter 2000 i a la Vall de Núria, les inversions seran de 3,7 milions. Per altra banda, el Baix Empordà també preveu construir dues escoles noves (una a Vall-Llobrega i l'altra a Castell-Platja d'Aro) i invertirà 1,9 milions en el projecte de recerca i innovació en proteïnes alternatives a Catalunya.
