Adif adjudica per 3,7 milions la redacció dels projectes per a la variant de Figueres i la nova estació de trens
El protocol es va signar el juliol passat i suposarà una inversió de prop de 150 milions
ACN
Adif ha adjudicat per 3,7 milions la redacció dels projectes per a la variant ferroviària de Figueres i la nova estació intermodal Figueres-Vilafant. El protocol entre el Ministeri de Transports, la Generalitat, Adif, Adif AV i els ajuntaments de Figueres i Vilafant es va signar el juliol passat i suposarà una inversió de prop de 150 milions d'euros. Les dues grans obres milloraran l'encaix de les infraestructures ferroviàries a la trama urbana i la interconnexió dels viatgers de la xarxa d'alta velocitat amb la xarxa convencional de Rodalies. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va destacar que l'actuació suposarà una "gran transformació" de la ciutat i "una oportunitat de transformar els barris més degradats" de la població.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, va ressaltar que la nova estació serà "una autèntica oportunitat per al territori", ja que connectarà l'Alt Empordà amb la resta d'Europa. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va constatar el seu compromís perquè el projecte tiri endavant: "És imparable". L'actual estació de Figueres-Vilafant es remodelarà i integrarà els viatgers d'alta velocitat i Rodalies, amb nous accessos i andanes. En paral·lel, es millorarà la seguretat dels vianants amb la supressió dels dos passos a nivell situats al centre de Figueres, concretament a l'avinguda Vilallonga i al passeig de Vilatenim.
- Una particular ha facturat 180.000 euros al Govern per portar mostres de sang de l'ICO en cotxe
- «Cada setmana em trobo notes d’amor sota la porta de la botiga»
- Un home mor d'un infart a Girona mentre conduïa cap a l'hospital
- Els hospitals alerten que el 'chemsex' ja és un problema de salut pública
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Aturen la recerca sobre el terreny de l'home desaparegut a Susqueda després de quatre dies sense rastre
- Rocambolesc inaugura una “nova era” a Girona: “Li hem donat una volta més elegant i sofisticada”