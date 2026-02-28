Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona FCSpar GironaFestival del CircComarquesGironaAgenda Girona
instagramlinkedin

Adif adjudica per 3,7 milions la redacció dels projectes per a la variant de Figueres i la nova estació de trens

El protocol es va signar el juliol passat i suposarà una inversió de prop de 150 milions

Vista aèria de l'estació de l'ave Figueres-Vilafant

Vista aèria de l'estació de l'ave Figueres-Vilafant / ACN

ACN

Figueres

Adif ha adjudicat per 3,7 milions la redacció dels projectes per a la variant ferroviària de Figueres i la nova estació intermodal Figueres-Vilafant. El protocol entre el Ministeri de Transports, la Generalitat, Adif, Adif AV i els ajuntaments de Figueres i Vilafant es va signar el juliol passat i suposarà una inversió de prop de 150 milions d'euros. Les dues grans obres milloraran l'encaix de les infraestructures ferroviàries a la trama urbana i la interconnexió dels viatgers de la xarxa d'alta velocitat amb la xarxa convencional de Rodalies. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va destacar que l'actuació suposarà una "gran transformació" de la ciutat i "una oportunitat de transformar els barris més degradats" de la població.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, va ressaltar que la nova estació serà "una autèntica oportunitat per al territori", ja que connectarà l'Alt Empordà amb la resta d'Europa. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va constatar el seu compromís perquè el projecte tiri endavant: "És imparable". L'actual estació de Figueres-Vilafant es remodelarà i integrarà els viatgers d'alta velocitat i Rodalies, amb nous accessos i andanes. En paral·lel, es millorarà la seguretat dels vianants amb la supressió dels dos passos a nivell situats al centre de Figueres, concretament a l'avinguda Vilallonga i al passeig de Vilatenim.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents