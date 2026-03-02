Aaron Paul alerta de l'addicció al mòbil al MWC: "S'han dissenyat per ser addictius"
L'actor de Breaking Bad dona suport a 'mòbils tontos' com el Light Phone per combatre la dependència de la tecnologia
L'actor nord-americà Aaron Paul, conegut pel seu paper de Jesse Pinkman a la sèrie Breaking Bad, ha estat un dels ponents estrella d'aquest dilluns al MWC26 en una conferència sobre els perills de l'addicció al mòbil. "Els telèfons s'han construït i dissenyat per ser addictius", ha alertat Paul tot just començar. "M'agrada estar informat, és clar, però no necessitem estar informats 24 hores al dia i set dies a la setmana. Això no és gens saludable", ha continuat l'actor estatunidenc, que ha apostat per "deixar el telèfon a casa més sovint" i ha donat suport a 'mòbils tontos' com el Light Phone per combatre la dependència de la tecnologia. "No estic en contra de la tecnologia, però no em vull seguir ofegant en ella", ha recalcat Paul.