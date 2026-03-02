Un centenar d'autònoms es manifesten a Girona per "deixar d'estar asfixiats" i tenir unes condicions "dignes"
Els manifestants han recorregut el centre de la ciutat i deixen clar que tornaran a sortir "les vegades que facin falta"
Un centenar de treballadors autònoms s'han manifestat pel centre de Girona aquest dilluns per reclamar unes condicions "dignes" i "deixar d'estar asfixiats" amb les quotes que han de pagar cada mes. Amb pancartes amb el lema "Ja n'hi ha prou" han arrencat des de la plaça del Vi de Girona fins a la delegació de la Generalitat on s'han aturat per fer sentir la seva veu. El portaveu de la plataforma Dignitat pels autònoms a Girona, Guillem Daniel, assenyala que hi ha malestar en el sector i que el sistema espanyol els impedeix estalviar. "Les condicions no fan més que empitjorar, des de la part fiscal amb les quotes, fins a la part social. Això fa que siguem els que tenim menys capacitat d'estalviar de tota Europa", assenyala Daniel.
L'Albert Bosch té una barberia que porta ell sol. Avui ha tancat per afegir-se a la manifestació de treballadors autònoms que s'ha fet pel centre de Girona. Diu que surt perquè "està fart de tanta pressió fiscal i poques prestacions socials" que tenen. Tot i que un dia tancat significa no fer res de caixa, l'Albert considera que "és important" fer saber el malestar del sector per tal que els partits polítics "es posin les piles" i "cuidin més" els treballadors autònoms.
Com l'Albert, la Roser ha decidit abaixar aquest dilluns la persiana del seu centre de teràpies per venir a la manifestació. Diu que ha sortit per "reivindicar la situació penosa" que viuen i reclamar, alhora, que es millorin per poder "viure amb dignitat". Exigeix que les quotes siguin "equiparables" al nivell d'ingressos de cada autònom i que es millorin les condicions quan hi ha baixes o problemes sobrevinguts.
En total han estat un centenar d'autònoms que, com ja van fer el 30 de novembre, han sortit arreu per reclamar millores. El portaveu de la plataforma Dignitat dels autònoms a Girona, Guillem Daniel, assegura que les condicions han empitjorat els darrers anys i això fa que "sigui impossible estalviar pels autònoms a Espanya".
Girona, una demarcació "cara"
Daniel recorda que el cost de la vida ha anat incrementant i que Girona és una de les demarcacions on és més car viure, fet que encara dificulta més les coses als autònoms. El problema, però, és que "també han pujat les quotes i la pressió fiscal segueix sent igual d'alta i tot plegat es fa difícil".
Daniel ha recordat que un dels sectors amb més autònoms és el de l'hostaleria a la demarcació i que està molt vinculat a la temporada d'estiu. A més, Daniel recorda que la rebaixa de la quota d'autònoms només és el primer any i que després ja s'entra a dins dels trams. "És un incentiu per arrencar, però no per sostenir el negoci i això fa que molts tanquin i es facin funcionaris. Pensen, ja que l'estat no em dona suport, que almenys em doni la feina".
Tornaran a sortir
Des de la plataforma deixen clar que tornaran a sortir al carrer "les vegades que facin falta" i que seguiran organitzant-se per presentar les demandes que tenen al govern espanyol.
"El problema és que no hi ha cap partit polític que tingui una proposta pels autònoms i som més de tres milions a l'estat, que treballem cada dia, sense baixes i sense cobrar quan fem vacances. Ara ens hem posat seriosos", conclou Daniel.
