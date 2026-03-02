Els empresaris debaten a Roses com retenir talent i cobrir perfils professionals
Una sessió del cicle “Xerrades per a la Revolució Turística 2.0” planteja una taula permanent entre empreses i centres d’FP i una borsa local de pràctiques
La formació professional i, en especial, la FP Dual van centrar la quarta sessió del cicle “Xerrades per a la Revolució Turística 2.0”, celebrada a l’Hotel 1935 de Roses i organitzada per l’Associació d’Empresaris Roses – Cap de Creus.
A la trobada hi van intervenir David Caselles, docent i coordinador de Cicles Formatius del Centre Escolar Empordà, i Assumpció Cullell, cap del Departament Administratiu i coordinadora d’Assessorament, Reconeixement i Formació Dual del mateix centre. Els ponents van situar el debat en un problema que, segons es va exposar, creix al municipi: el desajust entre les competències que demanen les empreses i els perfils disponibles, especialment en comerç, atenció al client, serveis turístics i administració.
Durant la sessió també es va assenyalar la dificultat de retenir talent jove. El diagnòstic compartit és que molts estudiants formats al territori no hi veuen un itinerari professional clar ni opcions laborals estables, i això afavoreix que marxin a altres municipis.
En aquest context, es va defensar una cooperació “estructurada i estable” entre centres formatius i empreses, amb mecanismes de seguiment i definició de competències de manera compartida. La FP Dual es va presentar com una via per combinar la formació al centre educatiu amb l’activitat a l’empresa i ajustar millor els aprenentatges a la realitat del mercat de treball.
La trobada va concretar diverses propostes: crear una taula permanent entre centres d’FP i empreses de Roses; impulsar microformacions digitals per a treballadors en actiu (amb continguts com CRM, xarxes socials, intel·ligència artificial aplicada, anàlisi de dades i eines digitals), i posar en marxa una borsa local de pràctiques i primeres feines per connectar alumnat i empreses.
A l’acte hi va assistir Fèlix Llorens, primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Turisme. La pròxima jornada del cicle està prevista per a dimecres 4 de març i se centrarà en la mobilitat, amb la participació del director gerent de Teisa, Àlex Gilabert.
