Figueres acull una nova edició de la fira d’ocupació TreballemGi amb 70 empreses
La trobada presencial es farà al Poliesportiu Roser Llop i permetrà fer entrevistes amb responsables de recursos humans
Figueres acollirà dimecres una nova edició de la fira d’ocupació TreballemGi Figueres Alt Empordà, que preveu reunir fins a 70 empreses en la jornada presencial al Poliesportiu Roser Llop. La cita arriba a la 18a edició i vol facilitar el contacte directe entre empreses amb vacants i persones que busquen feina o un canvi professional.
La fira combina el format presencial amb una plataforma virtual, des d’on es poden consultar les ofertes disponibles i enviar el currículum. El dia de la trobada, els candidats podran fer entrevistes amb responsables de recursos humans. A més, a partir de les 11 h s’hi preveuen presentacions breus d’algunes empreses per explicar perfils i llocs de treball a cobrir. La participació és gratuïta tant per a empreses com per a candidats.
Entre les empreses i entitats que ja han confirmat assistència hi ha Amazon, la Creu Roja, la Fundació Salut Empordà, Grup Tramuntana, Mineralia o Rieju, entre d’altres. L’organització preveu arribar a la xifra de més de setanta participants.
Segons les dades de l’edició celebrada a Figueres l’any 2025, hi van participar 64 empreses i institucions i més de 600 demandants d’ocupació, i s’hi van fer gairebé 3.000 entrevistes de feina presencials. La fira està organitzada per la Cambra de Comerç de Girona i l’Ajuntament de Figueres, amb la col·laboració d’altres administracions i organismes.
Subscriu-te per seguir llegint