Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mobile World Congressautonòms Gironadesaparegut Susquedaescombraries Gironaespècies invasoresCrimsguerra Iran
instagramlinkedin

Figueres acull una nova edició de la fira d’ocupació TreballemGi amb 70 empreses

La trobada presencial es farà al Poliesportiu Roser Llop i permetrà fer entrevistes amb responsables de recursos humans

La darrera fira d'ocupació TreballemGi a Figueres

La darrera fira d'ocupació TreballemGi a Figueres / Cambra de Comerç de Girona

Redacció

Redacció

Figueres

Figueres acollirà dimecres una nova edició de la fira d’ocupació TreballemGi Figueres Alt Empordà, que preveu reunir fins a 70 empreses en la jornada presencial al Poliesportiu Roser Llop. La cita arriba a la 18a edició i vol facilitar el contacte directe entre empreses amb vacants i persones que busquen feina o un canvi professional.

La fira combina el format presencial amb una plataforma virtual, des d’on es poden consultar les ofertes disponibles i enviar el currículum. El dia de la trobada, els candidats podran fer entrevistes amb responsables de recursos humans. A més, a partir de les 11 h s’hi preveuen presentacions breus d’algunes empreses per explicar perfils i llocs de treball a cobrir. La participació és gratuïta tant per a empreses com per a candidats.

Entre les empreses i entitats que ja han confirmat assistència hi ha Amazon, la Creu Roja, la Fundació Salut Empordà, Grup Tramuntana, Mineralia o Rieju, entre d’altres. L’organització preveu arribar a la xifra de més de setanta participants.

Notícies relacionades

Segons les dades de l’edició celebrada a Figueres l’any 2025, hi van participar 64 empreses i institucions i més de 600 demandants d’ocupació, i s’hi van fer gairebé 3.000 entrevistes de feina presencials. La fira està organitzada per la Cambra de Comerç de Girona i l’Ajuntament de Figueres, amb la col·laboració d’altres administracions i organismes.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents