Grup Simon celebra 70 anys i aposta per créixer amb un model d’integració
La companyia estrena identitat corporativa i preveu una agenda d’actes al llarg del 2026
Grup Simon Global ha anunciat l’inici d’una “quarta etapa” coincidint amb el seu 70è aniversari i en un moment de concentració del sector dels serveis professionals. L’empresa diu que vol reforçar una estratègia pròpia basada en el creixement “construint valor” i en la proximitat amb el client, en lloc d’optar per una expansió centrada en compres i absorcions.
L’anunci es va fer durant la XXIII Convenció Anual del grup, celebrada a l’Hotel Carlemany de Girona, amb el lema “És el moment”. La companyia resumeix el plantejament amb una frase: “el futur no es compra, es construeix”.
Segons el grup, la nova etapa es concreta en l’impuls d’un “ecosistema professional integrat”, NEXA GLOBAL, format per despatxos de gestoria, assessoria, advocacia, especialistes concursals, auditoria i mediació d’assegurances, amb presència local, estatal i internacional. L’empresa afirma que té 15 despatxos en procés d’integració dins d’aquest model.
El canvi també inclou una renovació de la identitat corporativa, amb la presentació de la marca Grup Simon Global, i la definició d’un nou perfil professional que anomena “Assessors Consultors Estratégics”, que situa en un enfocament més orientat a la presa de decisions empresarials.
En paral·lel, amb motiu del 70è aniversari, la firma preveu una agenda d’actes al llarg del 2026 adreçada a equip i clients, i ampliar el que defineix com a “experiència de marca”.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori