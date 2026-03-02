Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
Després de projectes com el Tramontana i les Red Shark Bikes, l'empresari Josep Rubau impulsa un nou vehicle limitat a 19 unitats
Fa uns mesos, al Principat de Mònaco, un cotxe de nova creació es va presentar davant d'una audiència que incloïa el Príncep Albert II i el doble campió del món de Fórmula 1 Fernando Alonso. No era un producte de cap gran fabricant europeu, era el Rubau Speedster, un automòbil esportiu d'altes prestacions concebut i desenvolupat a l'Empordà per Rubau Cars.
Josep Rubau, CEO de Rubau Cars, assegura que la presentació va generar una "resposta molt positiva". El projecte, però, no neix del no-res. Rubau acumula experiència prèvia en iniciatives similars. D’una banda, l’hiperesportiu Tramontana, que descriu com una mena de barreja entre un Fórmula 1 i un avió de combat, però homologat per circular, i que va néixer arran de la idea que "ja no es fan cotxes amb caràcter". Una aventura que, malgrat que no va tenir una gran acollida entre el públic, va servir per entendre què funciona en el sector i, sobretot, quins errors no volia repetir.
De l’altra, Red Shark Bikes, les bicicletes aquàtiques que va començar a desenvolupar després d’una fractura de colze en una caiguda amb una bicicleta de descens, amb la voluntat de crear un producte per fer exercici "sense risc de lesions greus". Un producte, que, segons explica, s'ha venut a prop de 80 països, des del 2018.
19 unitats: un homenatge a Porsche
L'empresa ja disposa d'una "unitat zero" homologada i funcional, que ha fet la funció de prototip. Tot i això, Rubau admet que el "perfeccionisme" els ha portat a desmuntar el vehicle per incorporar millores que tenien pendents. Ara, assegura, aquests canvis ja estan completats i el projecte avança cap a la fabricació dels motlles per a les peces de fibra de carboni. L'obertura oficial de vendes està prevista per aquesta mateixa primavera, mentre que la producció en sèrie arrencarà durant la segona meitat d'aquest mateix any.
La tirada serà estrictament limitada a un màxim de 19 unitats. El número no és arbitrari. Rubau el vincula a "les 19 victòries de Porsche a les 24 hores de Le Mans", en un gest que vol il·lustrar l'esperit de la marca. Cada vehicle serà únic i personalitzat, en un procés en què el client participarà directament en les decisions de disseny.
La comercialització es farà sota comanda. Rubau admet que probablement en podrien vendre més, però subratllen la voluntat de preservar "l'essència d'una producció artesanal" per sobre de la rendibilitat a curt termini. Des de l'empresa expliquen que "la mecànica del cotxe es farà a Alemanya i la fabricació i muntatge a l’Empordà". Tanmateix, no revelen quin serà el preu de compra del vehicle.
El perfil de comprador al qual s'adreça el Speedster està ben definit: col·leccionistes experts i "sibarites de l'automoció" que busquen peces úniques, sovint amb garatges que superen el centenar de vehicles. Rubau distingeix dos tipus de demanda: els qui prioritzen la raresa i l'exclusivitat, i els qui valoren sobretot la història i l'experiència de conducció pura.
Tot i que les vendes encara no s'han obert, la marca ja ha rebut interès de clients de diversos països europeus i de l'Orient Mitjà. Rubau ho resumeix amb claredat: "el mercat és completament global".
Una empresa familiar
Rubau Cars neix d'una conversa en família. Josep Rubau explica que va ser amb els seus fills, Júlia —economista— i Iu —enginyer mecànic amb màster en disseny industrial— i amb el suport de la seva dona, Marta Causa, que van decidir tirar endavant el projecte "sense presses", heretant l'ADN del Tramontana però amb una nova ambició.
L'empresa és, com la defineix el mateix CEO, "petita, amb rols clars". Marta Causa s'ocupa de la gestió administrativa i financera; Júlia Rubau lidera l'estratègia de màrqueting, comunicació i finances; Iu Rubau dirigeix el desenvolupament, el disseny i la fabricació; i Josep Rubau coordina totes les àrees, amb el suport de col·laboradors i proveïdors especialitzats.
"Volíem recuperar l’esperit dels esportius dels anys 50 i 60, on cada detall de la mecànica era una obra d’art i la connexió amb la carretera i els sentits era total", afirma Josep Rubau. "Imagina conduir-lo un diumenge al matí per una carretera revirada, amb el vent a la cara, vistes panoràmiques i la música d’un motor atmosfèric central just darrere, és una experiència única", afegeix. "Crear i innovar requereix esforç i a la nostra terra ja hem demostrat que és possible i amb perseverança podran aconseguir resultats excepcionals", conclou.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU
- Detenen a Palafrugell una dona de 60 anys que dirigia un punt de venda de cocaïna