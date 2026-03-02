La venda de cotxes a Girona creix un 15% al febrer
El mercat automobilístic de les comarques gironines suma més de 2.200 matriculacions aquest 2026
Després d'arrencar l'any a la baixa, el mercat automobilístic de les comarques gironines repunta i registra al febrer millors xifres que l'any passat. Durant el segon mes del 2026, la província de Girona ha sumat fins a 1.215 matriculacions de turismes, un 15,4% més que fa un any, segons les dades de les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam.
L'increment de les operacions en el segon mes de l'any compensen el mal inici de l'exercici i les matriculacions en l'acumulat de l'any assoleixen millors registres que fa un any, amb 2.233 operacions, un 6,1% més que el 2025.
Tot i això, els vehicles amb combustibles alternatius, és a dir cotxes híbrids, elèctrics o de gas, continuen essent els únics que registren dades a l'alça aquest 2026, liderant, com ja és habitual, les vendes a la província. En total sumen 1.607 operacions, un 23,6% més que l'any passat, amb una quota de mercat del 71,9%.
D'altra banda, els turismes de gasolina suposen un 25,2% de les operacions a la província en els dos primers mesos. En total, el mercat automobilístic gironí suma 563 matriculacions de cotxes de gasolina, un 13,7% menys que fa un any. Per la seva banda, les operacions amb cotxes dièsel també cauen. En concret les matriculacions d'aquest tipus de vehicles han baixat un 58% respecte a l’any passat, amb 63 compravendes.
Catalunya matricula 11.134 turismes al febrer
Les matriculacions de turismes a Catalunya han arribat a les 11.134 unitats al febrer, un 8,4% més que el mateix mes de l’any passat, segons dades publicades per l’Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac) aquest dilluns. En l’acumulat dels dos primers mesos del 2026, el mercat català acumula 20.569 vehicles, un 4,1% més.
Així, Catalunya es manté com el segon mercat de l’Estat per volum, només per darrere de Madrid, en un context de creixement general de les vendes de turismes. En concret, el mercat català concentra al febrer una quota de l’11,5% del total estatal, lleugerament per sobre de l’11,4% registrada un any abans. En l’acumulat de gener i febrer, el pes de Catalunya se situa en el 12,1% del mercat espanyol, segons recull l'agència ACN.
A escala estatal, al febrer s’han registrat 97.082 noves matriculacions de turismes, un 7,5% més, mentre que en el conjunt dels dos primers mesos de l’any s’arriba a 170.186 unitats, amb un creixement del 4,6%.
