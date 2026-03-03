CaixaBank incorpora un agent d’IA al xat de l’app per agilitzar la signatura de préstecs
L’entitat ha anunciat aquesta eina al Mobile World Congress
CaixaBank ha presentat aquest dimarts al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona un agent d'intel·ligència artificial (IA) dissenyat per "millorar l'experiència dels clients en els processos de contractació digital a través de l'aplicació mòbil de l'entitat".
El nou servei combina "IA conversacional" i acompanyament humà "per optimitzar la contractació en línia" en un context en què l'app de CaixaBank "supera els 12 milions d'usuaris, la major base de l'Estat espanyol", com s'ha explicat a l'estand de Mobile WorldCapital Barcelona.
Santiago Murillo, gerent d'IA en canals digitals a CaixaBank, i Nuria Delgado, responsable A.I Lead en oficina IA de CaixaBank, han fet la presentació d'aquesta eina al MWC. Delgado ha destacat que "tots tenim la IA integrada en la nostra activitat diària", però ha remarcat que per a l'entitat és important "protegir-se sobre possibles errors que pugui tenir" aquesta tecnologia.
L'agent d'IA de l'entitat bancària actua exclusivament al canal de xat de l'app. Fins que no arriba el moment de la contractació, el sistema automatitzat no deriva l'usuari a un especialista. L'eina, que ja està operativa, es dirigeix a clients que hagin iniciat el procés d'un "préstec preconcedit a través de l'app" i que tinguin dificultats.
Murillo ha explicat, però, que tot i que es faci servir aquesta eina el procés "sempre es pot escalar a un agent si el sistema d'IA no acaba d'atendre els dubtes del nostre client". "La IA ha de ser útil, que resolgui els problemes del client i que millori l'experiència", ha afegit.
Integració en tots els xats
La base de la fórmula és la tecnologia Agentforce, de Salesforce, i evolucionarà en les pròximes setmanes fins a integrar-se en tots els xats de contractació de l'aplicació del banc, segons ha indicat CaixaBank al MWC.
De fet, a l'estiu ja es va posar en marxa un altre agent basat en IA generativa per orientar els usuaris amb les targetes. Aquesta funcionalitat es va desenvolupar amb la tecnologia de Google Cloud.
Uns mesos abans, el banc havia activat un agent IA per ajudar uns 300 empleats que donen suport a la contractació remota. La companyia està desenvolupant igualment IA per millorar processos interns.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- «És inviable que nenes de quatre anys entrenin fins a les vuit del vespre i a l'exterior»
- Quan la nit es tenyeix de vermell: els fanals canvien per protegir salut i natura
- Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Quinze preguntes que han de superar aspirants a funcionari a l'Ajuntament de Girona