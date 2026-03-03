Girona és l'única demarcació que redueix atur al febrer i tanca el mes creant gairebé 5.000 llocs de treball
A la demarcació hi ha 28.724 desocupats que busquen feina, gairebé un 5% menys que l'any passat
Les comarques gironines han reduït 126 aturats durant el febrer i són, de fet, l'única demarcació de Catalunya on la xifra de desocupats baixa. Encara que sigui poc (perquè percentualment representa un descens del 0,44%). La majoria dels qui han trobat feina ho han fet al sector serveis, que concentra l'hostaleria i el comerç; cosa que, de retruc, evidencia la dependència que l'economia gironina té del terciari. En paral·lel, durant el darrer mes el territori gairebé ha recuperat tots els llocs de treball que es van perdre al gener, perquè la demarcació ha guanyat 4.952 afiliats. A les comarques gironines ara hi ha 28.724 aturats que busquen feina. En comparació amb l'any passat, són gairebé un 5% menys.
Després que el gener es tanqués amb un increment de l'atur de l'1,14%, aquest febrer la xifra global de desocupats a les comarques gironines ha anat a la baixa. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques el Ministeri de Treball, al llarg del mes hi ha hagut 126 persones que han sortit de llistes. Percentualment, representa tan sols un descens del 0,44%; però també és cert que les comarques gironines són l'únic territori de Catalunya que durant el febrer ha reduït desocupats.
Si la situació s'analitza per sectors, el descens d'aturats és una constant a tots ells (si bé es dona amb més o menys intensitat). Els serveis, dins els quals hi ha l'hostaleria i el comerç, ha reduït 124 desocupats; la indústria, al seu torn, ho ha fet en 24; la construcció, en 37, i l'agricultura, en 18.
Allò que explica que el descens global d'aquest febrer acabi essent de 126 aturats és que, per contra, en paral·lel també hi ha hagut 77 persones que no tenien cap feina anteriorment i que ara s'han apuntat a llistes.
En comparació amb la resta de Catalunya, les comarques gironines són l'única demarcació on baixa l'atur. Perquè tota la resta han sumat aturats durant aquest febrer. En concret, a Barcelona ara n'hi ha 2.018 més (+0,84%); a Lleida, 130 (+0,82%) i a Tarragona, 17 (+0,04%).
28.724 desocupats
En global, a les comarques gironines aquest febrer es tanca amb 28.724 desocupats. Són 1.500 menys que l'any passat (cosa que traslladat en percentatges suposa un descens del 4,96%).
De tots els desocupats, la majoria es concentren al sector serveis (20.333). Al terciari, el segueix la indústria (amb 3.162 desocupats), la construcció (2.267) i l'agricultura (592). Per últim, a comarques gironines hi ha 2.370 aturats a qui no els consten feines anteriors.
Més de la meitat dels aturats -en concret, el 57,40%- són dones (16.488). L'estadística del Ministeri també recull que, de tots els qui busquen feina a comarques gironines, hi ha 2.508 desocupats que tenen menys de 25 anys.
Gairebé 5.000 llocs de treball
A més de reduir atur, aquest febrer també es tanca amb més llocs de treball a les comarques gironines. Perquè segons recullen les dades d'afiliació a la Seguretat Social, el territori ha creat ocupació; i de fet, pràcticament ha eixugat els 5.296 llocs de treball que es van perdre durant el mes de gener (arran de la fi de la campanya de Nadal).
En concret, durant aquest febrer les comarques gironines han creat 4.942 llocs de treball. Segons recullen les dades del Ministeri d'Inclusió, el darrer dia del mes a la demarcació hi havia 361.958 afiliats. A finals de gener, se situaven en 357.016 (cosa que suposa un augment de l'1,38%).
I si es tira un any enrere en el calendari, també s'està per sobre les xifres que hi havia aleshores. En concret, en un 2,06% perquè a finals de febrer del 2025 a la demarcació hi havia 354.631 afiliats.
Més enllà de l'atur i l'afiliació, en aquesta equació hi ha una tercera variable: els contractes de feina. A la demarcació, però, tot i la lleugera davallada de desocupats, aquest febrer es tanca amb menys contractes signats. En concret, al llarg del mes se n'han rubricat 18.137 (dels quals 8.377 han estat indefinits). Això suposa un descens del 2,80% en comparació amb els que es van signar al gener. En concret, al febrer se n'han rubricat 523 menys.
L’atur repunta lleugerament a Catalunya, però l’ocupació creix
L’atur repunta lleugerament per tercer mes consecutiu a Catalunya amb un augment de 2.039 ocupats més que al mes de gener (+0,63%) fins als 327.253 desocupats, el total més baix des del febrer del 2008. Es tracta del primer febrer en quatre anys amb un lleuger increment mensual de l’atur. En la comparativa interanual, les llistes dels serveis d’ocupació s’han reduït amb 7.068 desocupats menys, un 2,11% inferior al mateix mes del 2025. En canvi, l’ocupació creix en 23.564 persones al febrer fins als 3,85 milions d’afiliats a la Seguretat Social i marca un nou rècord pel segon mes de l’any. En un any, s’han generat 73.742 feines, un 1,95% més, el percentatge de creixement més baix en aquest mes des de l’esclat de la pandèmia.
