5 consells amb Francesc Julià, sobre llibertat, escoltar els altres i la força de fer equip
“Emprenedor pràcticament s’hi neix.” Francesc Julià Gelabert, fundador i president de Kave Home, i vicepresident i patrò de la Fundació Farinera Girona, ho afirma amb la calma de qui porta més de quaranta anys creant, arriscant i tornant-se a aixecar. Julià, fill de pagesos, va començar a treballar de torner als 16 anys, i amb només 22 ja venia mobles mentre feia de cambrer els caps de setmana. La seva trajectòria no és, diu, una història d’èxits sobtats, sinó la suma de constància, intuïció i decisions valentes preses en moments incerts.
Avui, dins del cicle “5 Consells”, comparteix els aprenentatges que li ha deixat el camí: la llibertat com a motor, el fracàs com a mestre, la força de l’equip i la determinació de no rendir-se mai.
Consell 1. Néixer emprenedor és un do i cal aprofitar-lo
De petit, comprava pinyes als pagesos amb el seu germà per revendre-les. No ho feia pensant en l’emprenedoria: ho feia perquè li sortia natural. “A vegades parlem de l’emprenedoria com si tothom pogués ser emprenedor, i no és així. No tothom ha nascut per ser emprenedor, com no tots hem nascut per ser músics o actors. El que és important és que tots els que neixin emprenedors tinguin l’oportunitat de ser-ho.”
Per a ell, emprendre significava llibertat, i això pesava molt més que qualsevol estabilitat. Volia comprovar fins on podia arribar, si era capaç de fer alguna cosa rellevant. Quan als 22 anys li van proposar ser representant a comissió venent mobles, sense sou fix, no va dubtar ni un segon: ho va veure com una oportunitat, no com un risc. Els seus pares dubtaven. Ell, en canvi, ho tenia claríssim: “Pensava: no em veuràs mai més, perquè jo faré la meva.”
Consell 2. Fes equip: sol pots avançar, però acompanyat pots arribar lluny
“Jo era el pensador i creador, però he tingut gent al costat que ha executat molt millor que jo”, diu Julià. Fa 25 anys va conèixer en Johan van Staalduinen que es va sumar al projecte que després es va convertir en Kave Home: “Ell té coses que jo no tinc, jo coses que ell no té. Però amb ell i la NúriaBolivar hem fet moltíssim.” Captar i cuidar el talent, afegeix, és essencial: dedicar temps, escoltar les persones i veure el potencial abans que sigui evident. L’equip, la constància i la humilitat multipliquen el talent i fan possible allò impossible.
“Un soci que et complementi, amb qui t’entenguis de seguida, fa que tot vagi molt més ràpid. Fes-ho amb algú que, amb una mirada, us entengueu. Si per prendre decisions us heu de reunir cinc vegades, deixa-ho i busca algú altre.”
Consell 3. Coneix les teves mancances i no les amaguis
“El que jo recomano a tots els que volen emprendre és que coneguin molt bé les seves mancances i que no intentin amagar-les”, diu Julià. Reconèixer on no ets fort no és una debilitat, sinó una estratègia. “Si tens alguna mancança, busca algú que la pugui suplir i explica-ho obertament, fins i tot als inversors. No passa absolutament res.”
Amagar les teves limitacions pot semblar una manera de protegir-te, però en realitat és el camí més ràpid cap a la desconfiança. “Quan descobreixes que algú t’ha amagat una mancança, allò és el pitjor, perquè llavors s’ha trencat la confiança i apareix l’engany.” Ser transparent, en canvi, crea equips més forts, decisions més clares i relacions de confiança que poden dur el teu projecte molt més lluny del que podries aconseguir sol.
Tenir un mentor també multiplica les oportunitats. “Els empresaris, el millor que podem fer és transmetre el nostre coneixement i experiència a la societat i al territori.” Buscar un mentor, com els que ofereix la Fundació Farinera Girona, on Julià hi participa, pot marcar la diferència.
Consell 4. Escolta, observa i confia en la teva intuïció
Assegura que la clau de l’èxit és tenir un objectiu clar, però no quedar-se tancat a com arribar-hi. “Has de tenir un objectiu, però per aconseguir-lo segur que hauràs de fer molts canvis de timó. Cal estar obert al canvi i molt atent a tot el que passa al teu entorn.”
Explica que sempre s’ha regit per la intuïció i per captar els moments, tant de les persones com del mercat. El seu objectiu inicial no era crear Kave Home, sinó vendre mobles i fer-ho bé: aportar disseny propi i influir en el sector. No sabia que això acabaria prenent la forma de Kave Home. La lliçó, diu, és clara: enfoca’t en el què vols, però no et fixis obsessivament en el com.
Consell 5. El sacrifici és llibertat, la llibertat és felicitat
Dedicar-se a un projecte significa hores i hores de compromís que moltes vegades passen per davant de la família i la vida personal. “Hi ha viatges que saps que no hauries de fer, perquè fa dies que no passes per casa, però el projecte ho demana i ho fas igualment. Cal tenir al costat algú que ho toleri, perquè si no, el projecte o la relació s’acaba aviat.”
El sacrifici, afegeix, no es percep com a tal quan el que fas et fa feliç. “Les hores són incansables perquè tens el projecte al cap tot el dia, de nit, dissabtes, diumenges… El sacrifici és molt gran, però com que el sacrifici és llibertat i llibertat és felicitat, jo no ho he notat.”
A més, recalca la importància de somiar en gran amb ambició i, alhora, una mica d’ingenuïtat. “Si medites massa, no acabaràs fent res. Has de ser imaginatiu, ambiciós i una mica ingenu: això també és bo, perquè et permet atrevir-te i créixer més enllà del que et penses possible.”
