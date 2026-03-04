La fira TreballemGi de Figueres aplega més de 600 participants i supera les 2.000 entrevistes de feina
L’esdeveniment ha comptat amb la participació de més de 50 empreses i institucions
Més de 600 persones s’han inscrit a la fira d’ocupació TreballemGi celebrada aquest dimecres a Figueres, al Poliesportiu Roser Llop. La jornada ha reunit més de 50 empreses i institucions i ha ofert entrevistes laborals i accés a ofertes de feina a través d’una plataforma en línia.
Des de primera hora del matí, els assistents han pogut visitar les taules de les empreses participants i concertar entrevistes amb responsables de recursos humans. A migdia, segons el balanç de la Cambra de Comerç de Girona, ja s’havien fet unes 2.000 entrevistes als estands.
En paral·lel, els inscrits han pogut entrar a la plataforma online per presentar currículums i consultar 407 ofertes, que sumen unes 2.500 vacants, d’acord amb les dades facilitades per l’organització.
Aquesta edició ha comptat amb empreses de sectors com l’hostaleria i el turisme, el comerç, l’àmbit sanitari i els serveis socials, a més de firmes vinculades a la selecció de personal. Entre les participants, s’hi han inclòs Amazon, l’Associació d’Empresaris d’Activitats d’Hostaleria Alt Empordà, Creu Roja, Fundació Salut Empordà, Grup Tramuntana, Mineralia i Rieju.
L’esdeveniment ha estat organitzat la Cambra de Comerç de Girona i l’Ajuntament de Figueres en el marc del Programa Encuentros 45+, amb la col·laboració d’administracions i ens locals, i finançament del Fons Social Europeu i altres organismes, segons la mateixa nota.
