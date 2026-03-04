Les benzineres alerten d'una pujada de preus pel conflicte a l'Orient Mitjà
S'estan registrant increments importants en només quatre dies
La patronal de les benzineres catalanes, Agrucaes, avisa que el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà està passant factura als preus del carburant des del passat cap de setmana. El gasoil acumula un increment de 20 cèntims i la gasolina de 16 cèntims en només quatre dies. "Demà segurament seguirà pujant", es lamenta el president de la patronal, Albert Campabadal, en declaracions a l'ACN. La principal explicació és el tancament de l'estret d'Ormuz a l'Iran, com a represàlia als atacs dels Estats Units i Israel. Aquest és un punt estratègic per a l'economia internacional, ja que hi passa el 20% de tot el petroli del món. Amb tot, des d'Agrucaes, preveuen que a finals de setmana aquesta escalada de preus toqui sostre.
Segons ha detallat Campabadal, l'escalada de preus ha estat esglaonada des de diumenge, amb petits increments diaris fins a aquest dimecres i amb previsió que dijous continuïn pujant. Això s'ha traduït també en més "acumulació" de vehicles les estacions de servei entre dilluns i dimarts.
Tot i això, on més s'ha "tensat" el subministrament ha estat en els casos de calefaccions de gasoil o dipòsits per a camions, on l'augment de preus s'accentua. Tot i el terrabastall, Campabadal assegura que la situació que es va viure amb l'esclat de la guerra d'Ucraïna va ser molt pitjor perquè la "dependència" de Rússia era també major.
"En aquests moments hi ha molta diversificació de subministraments i el que ens ve del Golf Pèrsic és entre un 10 i un 20%, amb la qual cosa l'afectació és més petita que llavors", ha detallat el president de la patronal de les benzineres catalanes en declaracions a l'ACN.
