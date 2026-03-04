L'Speed Dating de Calonge i Sant Antoni oferirà 110 llocs de treball
La jornada se celebrarà el dijous 12 de març al Palau Firal de Sant Antoni
Fins a 26 empreses han posat sobre la taula 53 ofertes de feina amb 110 vacants per cobrir en la vuitena jornada Speed Dating de Calonge i Sant Antoni, prevista per a dijous 12 de març al Palau Firal de Sant Antoni, entre les 9.30 i les 14 hores.
Segons les dades disponibles fins ara, ja hi ha 251 entrevistes programades. L’organització preveu que la xifra creixi, ja que el termini d’inscripcions en línia es manté obert fins a dijous 5 de març.
El format de la jornada es basa en entrevistes de feina ràpides, d’uns deu minuts, entre persones desocupades o que busquen millorar la seva situació laboral i empreses o professionals autònoms que necessiten incorporar personal. Les candidatures es poden apuntar a més d’una oferta, sempre que compleixin els requisits establerts.
Aquestes jornades s’organitzen des del 2018 i, segons els promotors, s’impulsen des de l’Oficina ACTIVA de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà i la Cambra de Comerç de Palamós. Les ofertes s’agrupen en àmbits com administració d’empreses, finances i assegurances, professions i oficis, serveis, vendes, comerç minorista i hoteleria i restauració.
