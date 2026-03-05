Els càmpings gironins impulsen la primera fira d'ocupació del sector per "atraure talent"
Es farà al Parc Científic i Tecnològic de Girona i hi participaran una trentena d'empreses
L'Associació de Càmpings de Girona impulsa seva primera Fira d’Ocupació amb l'objectiu "d'atraure talent" al sector. La fira es farà dimecres que ve al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona i hi participaran una trentena d'empreses associades. La mostra neix amb la voluntat de donar resposta, asseguren, a la "creixent" demanda de personal "qualificat" als càmpings gironins, especialment de cara a la temporada alta i en "un moment d'expansió sostinguda del sector".
Els càmpings de la demarcació de Girona van tancar el 2025 amb un nou rècord històric amb 9.717.104 pernoctacions, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La xifra suposa un increment del 5,4% respecte de l'any anterior i "consolida" la tendència a l'alça. De fet, en l'última dècada, les pernoctacions han crescut un 38.7%.
A més, l'estada mitjana se situa en gairebé sis dies, reforçant, insisteixen, un model de vacances "més pausat, sostenible i amb major impacte positiu sobre l'economia local". El dinamisme del mercat internacional —amb més de sis milions de pernoctacions d’origen estranger— contribueix també a la desestacionalització i a l'estabilitat laboral del sector.
En aquest context, la primera edició de la fira comptarà amb la participació d'una trentena d'empreses que oferiran llocs de feina en àrees com recepció, cambrer, manteniment, animació, restauració o neteja, entre d'altres.
Des de l'associació remarquen que la iniciativa busca "facilitar un espai de trobada directe i àgil entre empreses i candidats", potenciant l'ocupació de qualitat i reforçant el compromís del sector amb el territori". En aquest sentit, diuen que volen que la jornada es "consolidi" com un "referent" a la demarcació en matèria d'ocupació turística.
La fira està obertarà a tothom qui estigui interessat a treballar en el sector del càmping, tant professionals amb experiència com persones que vulguin iniciar-se en aquest àmbit. Els assistents podran lliurar el seu currículum, participar en entrevistes ràpides i informar-se sobre les diferents oportunitats laborals disponibles.
Per participar en la jornada, els interessats s'han d'inscriure prèviament a a través del web de l'associació.
L’Associació de Càmpings de Girona és la més antiga d'Espanya. Els 74 càmpings associats ofereixen més de 120.000 places d'allotjament i representen més del 80% dels càmpings de les comarques de Girona. El total de places d'allotjament de càmpings de la demarcació és de 135.000, una xifra que situa el sector com la primera oferta turística reglada del territori.
