La gironina MedPlaya reforma l’Hotel Riviera de Benalmádena per orientar-lo a un públic adult
L’establiment de quatre estrelles i 175 habitacions afronta la recta final d’una obra executada aquest hivern
L’Hotel Riviera, un establiment de quatre estrelles situat a primera línia de mar a Benalmádena (Màlaga), entra a la fase final d’una reforma que afecta habitacions, zones comunes i serveis. L’hotel, fundat el 1964 i amb 175 habitacions i vuit suites, és propietat d’Azora des del 2019 i el gestiona el grup gironí MedPlaya.
La intervenció inclou l’actualització de totes les habitacions i dels espais de restauració, a més de la incorporació d’una sala VIP destinada a clients allotjats en suites i habitacions superiors, un nou espai d’entreteniment i un gimnàs nou. A l’exterior, el projecte preveu el redisseny del club de piscina amb solàrium, zona d’hamaques i una nova àrea de llits balinesos. També s’hi afegeix una zona spa amb enfocament de benestar. L'objectiu, segons la firma gironina, és adaptar-lo "a un client adult que busca tranquil·litat i exclusivitat".
Pel que fa a l’oferta gastronòmica, l’hotel reorganitza els espais i reforça una proposta basada en cuina mediterrània i producte local, segons la informació facilitada per l’empresa. Els nous punts de servei inclouen el restaurant a la carta The Veranda, el Pool Club, el Lobby Bar i el bufet principal, House Kitchen.
Daniel Colomer, director de projectes de MedPlaya, vincula l’obra a canvis en instal·lacions i criteris ambientals: “una millora substancial de les instal·lacions, amb una aposta marcada per la sostenibilitat i realitzada durant aquest hivern en un termini molt curt de temps, demostrant la capacitat de transformació d'actius del Grup i mantenint la línia dels nostres hotels signature”.
En la mateixa línia, Roger Calafell, director Comercial de MedPlaya, situa l’actuació en l’àmbit del servei i del producte: “aquesta transformació suposa una aposta clara per la qualitat, que es veurà materialitzada no només a través de la millora en habitacions i zones comunes de l'hotel, sinó també en la millora dels serveis, atenció al client i proposta gastronòmica. El salt serà significatiu i ens permetrà posicionar l'hotel de nou com a referent.”
MedPlaya, fundada el 1967 i amb seus a Girona i Benidorm, opera 16 hotels a Espanya amb més de 3.500 habitacions, segons dades de la companyia. L’empresa indica que, des del 2019, ha invertit més de 50 milions d’euros en renovacions i reposicionaments, i que el Riviera passarà a formar part de la seva categoria interna d’hotels “signature”, on també inclou l’Hotel Pez Espada.
