Entrevista | Kate Darling Experta en robòtica
Kate Darling: "La gent s'enamorarà cada vegada més de les màquines"
La investigadora parla de l’impacte social, ètic i legal dels robots
Carles Planas Bou
Després de 14 anys al Massachusetts Institute of Technology (MIT), Kate Darling ara lidera l’equip d’investigació de Robòtica, Ètica i Societat de l’Institut RAI a Cambridge. Ha sigut un dels caps de cartell del Talent Arena, esdeveniment satèl·lit del MWC.
En quina fase situa la robòtica?
Els robots s’estan tornant més robustos, fiables i segurs com per estar en espais amb persones. I això suposa un gran canvi, perquè abans els robots estaven en fàbriques, darrere de parets i gàbies, allunyats de les persones per seguretat. Però estem entrant en una nova era i, segons la meva opinió, el millor en què podem invertir és que aquesta sigui una era d’interacció entre humans i robots.
Solem abordar el debat sobre els robots amb una visió apocalíptica. És una por irracional?
Els robots i la intel·ligència artificial ens fascinen perquè, en part ens projectem en aquestes tecnologies. En la societat occidental, la ciència-ficció és en gran part distòpica, ja que tracta sobre l’arribada dels robots, la seva dominació i els nostres temors al respecte. No és així arreu del món, hi ha llocs amb narratives més optimistes.
Sempre comparem els éssers humans amb aquesta tecnologia.
Sí, i em molesta perquè és una analogia errònia que també condueix al desenvolupament de tecnologia destinada a substituir les persones. No hauríem de recrear una cosa que ja tenim. En el seu lloc, podríem crear una cosa diferent, que ajudi i complementi les persones, que pugui fer coses que nosaltres no. És crucial canviar aquesta narrativa.
El més important és que les tecnologies estiguin dissenyades tenint en compte les nostres tendències socials.
Com?
Al llarg de la història hem utilitzat els animals com a eines i productes i alguns han sigut companys. Crec que farem el mateix amb els robots i la IA. Si pensem en aquestes tecnologies com un aliat en lloc d’un substitut, això pot canviar algunes de les converses. Però el més important és que estiguin dissenyades tenint en compte les nostres tendències socials.
Tendències com projectar-nos en ells. Per què continuem caient en aquesta mateixa trampa?
Crec que no podem evitar-ho perquè, en certa mesura, és una cosa biològica. Estem programats per antropomorfitzar, per veure’ns a nosaltres mateixos en el món que ens envolta, i especialment quan alguna cosa imita senyals que reconeixem. Ho fem constantment amb els animals, però també amb aquestes màquines.
La gent es reia de les persones que s’enamoren de robots, però amb l’explosió de casos relacionats amb els assistents d’IA no fa tanta gràcia.
Hem de prendre’ns-ho seriosament perquè això passarà cada vegada més. La gent tindrà cada vegada més relacions d’aquest tipus amb les màquines, projeccions d’agència i consciència, i sensibilitat, perquè les màquines són molt bones imitant això. I crec que hem de ser molt conscients en el disseny tecnològic i fins i tot en la regulació i la governança, perquè la gent s’enamorarà d’aquestes màquines. Molta gent. La gent s’oblida que quan s’estableix una relació amb un robot, l’estableix amb l’empresa que el fabrica.
Els robots poden servir per ajudar els que se senten sols?
La soledat és una epidèmia sanitària mundial. Sabem per les investigacions que els robots i la IA podrien ser molt útils en aquest sentit, no com a substituts dels éssers humans, sinó com una cosa que ajuda a recolzar les persones, de la mateixa manera que les mascotes i la teràpia amb animals també han sigut de gran ajuda.
Si els robots, a més de les tasques pesades, assumeixen les creatives i de servei, ens hem de preocupar per l’impacte laboral?
Ens hauríem de preocupar, però no per la tecnologia en si mateixa, sinó per l’economia política que impulsa l’ús que se li dona. Podríem optar per invertir en tecnologia que ajudi les persones a fer millor la seva feina. Si, en canvi, optem per intentar automatitzar la feina de les persones, obtindrem un món molt diferent.
