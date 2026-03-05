Pimec Girona s’adhereix al Pacte pels Autònoms impulsat per l’Ajuntament de Cassà de la Selva
El document recull propostes sobre cotització segons ingressos, burocràcia, finançament i formació contínua
Pimec Girona s’ha adherit al Pacte pels Autònoms, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Cassà de la Selva que planteja canvis en la cotització, la reducció de burocràcia i mesures de suport al col·lectiu. L’organització empresarial formalitza així el suport a un manifest que, segons l’entitat, recull propostes alineades amb les reivindicacions que defensa Pimec Autònoms.
El pacte posa sobre la taula, entre altres punts, la necessitat d’avançar cap a un sistema de cotització més proporcional als ingressos reals i el reconeixement del paper dels autònoms en l’economia local. Pimec, per la seva banda, assenyala que treballa en aquesta línia amb demandes vinculades a fiscalitat, protecció social i reducció de càrregues administratives.
El manifest també inclou mesures per simplificar tràmits mitjançant digitalització i centralització, facilitar l’accés al finançament, impulsar la formació contínua i reforçar mecanismes contra la morositat.
El president de Pimec Girona, Pere Cornellà, ha defensat que la col·laboració municipal amb iniciatives com aquesta “és clau per traslladar les demandes dels autònoms als òrgans competents i per generar solucions adaptades a la realitat del territori”. També ha afegit que “és imprescindible per avançar cap a un marc més just, eficient i sostenible per al col·lectiu”.
Per part del consistori, el regidor de Promoció Econòmica de Cassà de la Selva, Àlex Font, ha celebrat l’adhesió de l’entitat: “la suma de Pimec al pactexautonoms és una gran notícia. Anem en la mateixa direcció i tenir-los amb nosaltres ens dona molta força. Estem treballant bé i estem aconseguint molts suports de les administracions que en breu també anunciarem. Només entenem això entre la simbiosi entre administracions i societat. Anem per bon camí.”
