El preu de la gasolina s’enfila: aquestes són les benzineres més barates a Girona
En només cinc dies el preu de la gasolina ha pujat un 5,3% i el dièsel un 9,4%
El preu dels carburants ha augmentat en els darrers dies a les estacions de servei de la província de Girona. Des del passat dissabte el preu del litre de dièsel s'ha enfilat més de 13 cèntims de mitjana, mentre que els de la gasolina ho ha fet 8 cèntims. La patronal de les benzineres catalanes, Agrucaes, atribueix la pujada a l’escalada del conflicte a l’Orient Mitjà i al tancament de l’estret d’Ormuz, tot i que des de la patronal preveuen que l’encariment toqui sostre a finals de setmana.
Les últimes dades apunten que, a les estacions de servei de la demarcació de Girona, la gasolina es paga de mitjana a 1,575 euros el litre i el gasoil a 1,606 euros. En només cinc dies, això suposa un increment del 5,3% per a la gasolina i del 9,4% per al dièsel.
A aquest nivell de preus, omplir un dipòsit de 50 litres de gasolina suposa gastar prop de 78 euros, mentre que si és de gasoil l’import s’enfila fins als 80,30 euros. En comparació amb fa cinc dies, això implica un sobrecost d’uns 4 euros en el cas de la gasolina i de gairebé 7 euros en el del dièsel.
A les xarxes socials, aquests darrers dies s’ha pogut veure algun usuari que compartia imatges de cues en una benzinera de Girona, aprofitant que hi ha estacions de servei que apliquen descomptes en horari nocturn.
Per què augmenta el preu del combustible?
El repunt dels preus s'ha produït després del llançament de míssils i dels atacs a diversos vaixells a prop de l’estret d’Ormuz, un pas de 38 quilòmetres per on transita al voltant d’una cinquena part del subministrament mundial de petroli. Les exportacions energètiques de l’Orient Mitjà han quedat en gran part aïllades de la resta del món pel tancament efectiu de l’estret, fet que ha alterat les rutes de subministrament i ha obligat centenars de vaixells a fondejar.
Els economistes adverteixen que un conflicte prolongat podria disparar la inflació i alentir el creixement econòmic mundial, un escenari que Europa viuria amb especial intensitat en ser importadora neta d’energia. Tot i això, els especialistes remarquen que els costos majoristes no es traslladen de manera immediata al sortidor i encara hi ha marge de pujada.Tanmateix, el sector ja recull la tensió en el preu per la crisi al Pròxim Orient que ha portat el barril de cru Brent, de referència a Europa, a situar-se per sobre dels 82 dòlars i al Texas americà a superar els 75 dòlars. De fet, aquesta pujada setmanal és la més gran registrada en l'últim mes i mig.
El president de la patronal Agrucaes, Albert Campabadal, afirma en declaracions a l'agència ACN que on més s'ha "tensat" el subministrament ha estat en els casos de calefaccions de gasoil o dipòsits per a camions, on l'augment de preus s'accentua. Tot i el terrabastall, Campabadal assegura que la situació que es va viure amb l'esclat de la guerra d'Ucraïna va ser molt pitjor perquè la "dependència" de Rússia era també major.
"En aquests moments hi ha molta diversificació de subministraments i el que ens ve del Golf Pèrsic és entre un 10 i un 20%, amb la qual cosa l'afectació és més petita que llavors", ha detallat el president de la patronal de les benzineres catalanes.
