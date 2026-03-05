Ryanair redueix l'oferta a Girona aquest estiu per les taxes d’Aena

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ryanair preveu augmentar aquest estiu un 2% la capacitat a l’aeroport de Barcelona i un 6% a Reus, mentre que a Girona el trànsit disminuirà “per primera vegada” des d’abans de la pandèmia. En un comunicat, la companyia ha atribuït aquesta evolució “al fallit sistema de taxes d’Aena”, que considera que perjudica la competitivitat dels aeroports regionals. Així mateix, ha criticat que aquest model amb taxes “poc competitives” fa que no s’estimuli el creixement de destinacions com la Costa Daurada en temporada baixa. Amb tot, ha instat la CNMC i el Ministeri de Transports a rebutjar la pujada de taxes. Tot i això, ha dit que mantindrà l’aposta per l’aeroport del Prat “tot i que a ritmes més moderats fins que s’ampliï”.

A Barcelona, Ryanair operarà aquest estiu 62 rutes, inclosa una nova connexió amb Bratislava amb freqüència diària, i més de 590 vols setmanals. L’aerolínia també reforçarà 22 rutes existents cap a destinacions com Manchester, Porto o Milà.

A Reus operarà 12 rutes cap a cinc països amb uns 70 vols setmanals a partir de març, amb reforços cap al Regne Unit i Irlanda a l’estiu. Pel que fa a Girona, Ryanair oferirà 34 rutes cap a 13 països i una nova connexió amb Bucarest, amb fins a 160 vols setmanals.

La portaveu de Ryanair a Espanya, Alejandra Ruiz, ha assegurat que l’aerolínia manté plans d’expansió als aeroports catalans si milloren les condicions econòmiques.

Segons ha explicat, la companyia havia proposat situar un cinquè avió a Girona i crear una nova base a Reus, amb increments de capacitat del 42% i del 67% respectivament, però ha lamentat que encara estan “esperant la resposta del govern espanyol”.

