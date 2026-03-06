Les execucions hipotecàries baixen a Girona, però encara afecten centenars d’habitatges
La província tanca el 2025 amb 407 casos, un 8% menys que l’any passat
Les comarques gironines van sumar fins a 407 execucions hipotecàries sobre habitatges el 2025, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), cosa que suposa una caiguda del 7,9% respecte els 442 casos del 2024. Tot i aquest descens, la xifra encara queda clarament per sobre dels 303 casos del 2023, que continuen sent el registre més baix de tota la sèrie històrica -que es remunta l'any 2014-.
En perspectiva, però, el nivell actual és molt inferior als màxims assolits durant la ressaca de la crisi immobiliària: el pic es va registrar el primer any de l'estadística, el 2014, amb 2.107 execucions, de manera que el volum del 2025 és un 80,7% inferior al d’aquell any.
Pel que fa als habitatges nous, Girona va tancar el 2025 amb 22 execucions hipotecàries, molt per sota de les 67 del 2024, fet que representa una davallada del 67,2%. Es tracta, a més, de la xifra més baixa de tota la sèrie en aquest segment, per sota fins i tot dels 24 casos del 2023. La distància amb els màxims històrics també és molt notable, ja que el sostre es va assolir el 2014, amb 178 execucions sobre habitatge nou, de manera que el registre actual queda un 87,6% per sota.
En canvi, en habitatges de segona mà la tendència ha estat lleugerament diferent. El 2025 se’n van comptabilitzar 385, davant dels 375 del 2024, és a dir, un repunt del 2,7% en un any. Tot i aquest augment, la xifra continua molt lluny dels màxims de la sèrie, que també es van registrar el 2014, amb 1.929 casos. Del total de 407 execucions hipotecàries sobre habitatges registrades a Girona el 2025, 380 corresponen a persones físiques i les 27 restants, a persones jurídiques.
Increment del 10%
A Catalunya, el nombre d'execucions hipotecàries sobre habitatge va augmentar un 10,12% durant el 2025 en comparació amb 2024, fins a les 2.937, segons les dades de l'INE. D'aquesta manera, Catalunya es va mantenir com la segona comunitat de l'Estat que més en va registrar, per darrere d'Andalusia (3.598). Tan sols en l'últim trimestre de l'any se'n van registrar 755, un 32% més que el trimestre anterior (568) i 7 més que el mateix període del 2024. Fins a 701 van ser habitatges de persones físiques i 54 de persones jurídiques; i 730 van ser habitatges de segona mà i 25 habitatges nous. A l'Estat, el 2025 es van registrar 14.962 execucions hipotecàries sobre habitatges, un 17,7% anual més, segons recull l'agència ACN.
En una línia similar amb Catalunya, fins a 13.069 van ser de persones físiques, un 21,7% més que l'any anterior; i 1.893 de persones jurídiques, un 4,4% menys. Un total de 10.850 eren habitatge habitual, un 21,4% anual més. En un 92,4% dels casos eren immobles de segona mà.
Una execució hipotecària és un procés judicial mitjançant el qual el creditor hipotecari -normalment un banc- pot cobrar-se el deute i quedar-se amb una casa o immoble si no es paga la hipoteca.
