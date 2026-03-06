L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona agafa el testimoni de sis dones per avançar cap a la feminització del sector
El projecte Amb mirada de dona pretén despertar vocacions entre professions molt masculinitzades
La comissió de Dones de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona vol buscar referents femenins en el sector a partir de l'entrevista de sis dones de diferents àmbits i generacions. Es tracta de Montserrat Fontané, Roser Costabella, Isabel Godoy, Júlia Veray, Mariona Vilanova i Mariona Fidalgo. Les entrevistes del projecte 'Amb mirada de dona' s'aniran penjant a les xarxes socials al llarg de la setmana i es culminarà amb un dinar exclusivament per a dones que hi ha en actiu de l'escola. L'objectiu és despertar vocacions en unes professions molt masculinitzades, sobretot en els càrrecs directius.
La iniciativa va arrencar el 9 de novembre del 2022, quan tres de les docents de l'escola va adonar-se que tota la taula on dinaven els treballadors eren dones. "No és habitual, perquè en el món de l'hostaleria i el turisme encara hi predominen els homes", explica una de les professores del centre, Montse Jiménez.
Això va fer que totes elles decidissin immortalitzar el moment, però va despertar l'espurna del projecte 'Amb mirada de dona'. De fet, el 8 de març del 2023 es va crear el primer dinar de dones, un àpat on es convida totes les dones que treballen a l'escola en aquell moment. Això suposa l'agrupació de personal de cuina, de sala, de l'àmbit turístic, secretaria i treballadores de neteja.
El dinar de l'any passat, per exemple, comptava amb tot de plats que havien elaborat dones cuineres i la selecció de vins que maridaven l'àpat portaven tots el nom de dones.
A banda del dinar, però, el projecte mira més enllà i busca crear referents femenins entre els estudiants. Per això en els últims anys s'han fet taules rodones amb persones referents de diferents àmbits de l'hostaleria i el turisme.
Sis dones de sis generacions
Enguany, aprofitant el 60è aniversari de l'escola, la comissió ha aprofitat per fer sis entrevistes a dones de diferents generacions. Blanca Fragua, professora de l'escola, explica que han anat a casa d'una d'elles per conèixer la trajectòria professional i personal.
Montserrat Fontané ha estat la primera de les entrevistes que han publicat a les xarxes que ha servit per parlar de l'àmbit de la cuina. De la generació dels anys 70, han entrevistat Roser Costabella per parlar de direcció hotelera i turística. Un referent dels 80 és Isabel Godoy amb qui l'escola parlarà de ser guia turística. La representant dels 90 és Júlia Veray que parla sobre agències de viatges.
De la generació dels 2000 han entrevistat Mariona Vilanova que explica la tasca de cocteleria i la seva trajectòria en el Nykteris de Girona, un establiment referent en còctels a la ciutat. Per últim, la comissió ha parlat amb Mariona Fidalgo, una exalumna de l'escola que treballa en una pastisseria a Cassà de la Selva i que permet conèixer aquesta professió.
El conjunt d'entrevistes permet veure "l'evolució" de la presència de la dona en l'àmbit professional i domèstic però també entendre que hi ha persones influents en tots els àmbits del sector.
Un recordatori
A banda de les entrevistes i el dinar, el projecte 'Amb mirada de dona' entrega cada any un recordatori a les persones que hi participen. La professora de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, Esther Guillén, recorda que el primer any van preparar un pom de flors seques per recordar el dinar femení.
Des d'aleshores, van contactar amb una dona que havia superat un càncer i que va trobar en el ganxet com un refugi per lluitar contra la malaltia. Ella és l'encarregada de fer pins per a totes les assistents del dinar i que cada any són diferents. Només es repeteix una cosa: el color lila. "Nosaltres li fem una proposta i ella s'encarrega de dissenyar i fer tots els pins", explica Guillén.
La docent ha explicat que, a més, han entregat unes arracades a les dones entrevistades que tenen el típic ull turc, que s'ha convertit "en tot un lema per al projecte 'Amb mirada de dona'", explica Esther Guillén.
