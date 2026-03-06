Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
La companyia gironina de calçat factura 32 milions d’euros el 2025 i es fixa l’objectiu d’arribar als 40 milions el 2028
La firma gironina de calçat Toni Pons va tancar el 2025 amb una facturació rècord de 32 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior, en un exercici que el CEO de la companyia, Jordi Pons, qualifica de positiu malgrat un context que descriu com advers per al sector a l'Estat. L'empresa ja té en marxa el proper pas per sostenir el creixement: el trasllat progressiu a la nova seu al polígon industrial de Monfullà, a Bescanó, que preveuen per al segon semestre d'aquest any.
La nova seu, ubicada al carrer Reramurs, comptarà amb 13.000 metres quadrats de superfície logística i 3.000 metres quadrats d'oficines, amb l'objectiu d'unificar en un mateix espai tota l'estructura operativa de la companyia. El trasllat serà esglaonat: primer s'hi traslladarà l'activitat logística i, posteriorment, les oficines, fins a completar la sortida de les instal·lacions actuals de Girona.
El projecte ha incrementat el seu pressupost fins als 14 milions d'euros, inclosa la compra dels terrenys, dos milions per sobre dels 12 milions anunciats inicialment. Jordi Pons atribueix la diferència a l'actualització del projecte durant la fase de definició, especialment per requeriments d'instal·lacions i de seguretat contraincendis, amb l'objectiu d'aprofitar l'obra per tenir-ho tot al nivell més eficient possible. Per finançar-ho, la firma preveu vendre les oficines i el magatzem de Girona i complementar-ho amb suport creditici bancari.
El trasllat a Bescanó s'emmarca en un moment d'expansió sostinguda. La companyia ha quadruplicat les seves vendes en els últims deu anys i ha fixat en el seu pla estratègic l'objectiu d'arribar als 40 milions d'euros d'ingressos el 2028. Per al 2026, Jordi Pons apunta a un creixement percentual més alt que el d'enguany, tot i que evita fer pronòstics taxatius i admet que l'entorn obliga a la prudència.
60% de facturació a l'exterior
El negoci de Toni Pons té una marcada orientació internacional: el 60% de la facturació prové dels mercats exteriors, amb França, Itàlia, Alemanya i el Regne Unit com a principals destins europeus, als quals s'afegeix la presència creixent als Estats Units, l'Amèrica Llatina, l'Orient Mitjà i Filipines.
Pel que fa als canals de venda, el 45% dels ingressos del 2025 van arribar a través dels punts de venda multimarca, el 35% de les botigues físiques pròpies i el 20% del canal online. L'ebitda es va situar "en l'entorn del 8% de les vendes", en línia amb l'exercici anterior.
La marca de calçat compta amb una plantilla de gairebé 200 persones, és present a més de 4.000 punts de venda i té unes 50 botigues, una vintena de les quals són pròpies —gestionades directament a Espanya i Portugal— i la resta, franquiciades, model predominant als mercats internacionals. Per al 2026, l'empresa preveu obrir una botiga a Punta Cana (República Dominicana), un segon local a València i quatre punts de venda en centres d'El Corte Inglés.
