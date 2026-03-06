Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
borrasca Reginanou hospital TruetaRyanairBalandrauagenda GironaRally Costa Bravagasolineres barates Girona
instagramlinkedin

UGT inaugura un mural a Girona amb motiu del 8M

Ha estat creat per l'artista urbana gironina Neve

Les imatges de la presentació d'un mural reivindicatiu amb motiu del 8 M

Les imatges de la presentació d'un mural reivindicatiu amb motiu del 8 M

Veure Galeria

Girona Presentació d’un mural reivindicatiu amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones (UGT) / Marc Martí

Redacció

Redacció

Girona

El sindicat UGT ha inaugurat al carrer Pierre Vilar de Girona el mural "Obrim camins, trenquem barreres", una intervenció artística que vol convertir l’espai urbà en "un manifest visual en el marc del 8 de març", expliquen des del sindicat.

El mural ha estat creat per Neve (Núria Alemany Rovira), artista urbana gironina, muralista i impulsora del projecte Heal Hop. L’obra representa tres dones de tres generacions diferents — passat, present i futur — caminant cap a un horitzó lluminós. "Aquesta lectura generacional reforça la idea que els drets no apareixen de manera espontània: es construeixen col·lectivament i es transmeten d’una generació a l’altra", exposen.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents