UGT inaugura un mural a Girona amb motiu del 8M
Ha estat creat per l'artista urbana gironina Neve
El sindicat UGT ha inaugurat al carrer Pierre Vilar de Girona el mural "Obrim camins, trenquem barreres", una intervenció artística que vol convertir l’espai urbà en "un manifest visual en el marc del 8 de març", expliquen des del sindicat.
El mural ha estat creat per Neve (Núria Alemany Rovira), artista urbana gironina, muralista i impulsora del projecte Heal Hop. L’obra representa tres dones de tres generacions diferents — passat, present i futur — caminant cap a un horitzó lluminós. "Aquesta lectura generacional reforça la idea que els drets no apareixen de manera espontània: es construeixen col·lectivament i es transmeten d’una generació a l’altra", exposen.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina
- L’infantament de Marc Bernal
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Experts alerten: què passaria amb els teus estalvis al banc si l’Estat espanyol entrés en guerra