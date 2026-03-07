Treballadors d'Aixa Can Mansana protesten a Girona a quatre dies del judici amb l'empresa
Els empleats porten més de 200 dies de vaga per reclamar millores laborals i la companyia ha denunciat el sindicat
Treballadors de l'empresa d'arqueologia Aixa Can Mansana han protestat aquest dissabte a Girona, en el marc de la vaga que fa més de 200 dies que dura. Es dona la circumstància que l'empresa i el sindicat CNT tenen el judici previst la setmana que ve. Una vista que ha de servir per aclarir si la vaga és il·legal, tal com considera l'empresa, segons han relatat els mateixos manifestants a l'ACN. De fet, els treballadors expliquen que l'inici de l'aturada que estan fent té a veure amb la voluntat de millorar les condicions laborals. En un comunicat, els empleats expliquen que el detonant va ser la intenció de l'empresa de tirar endavant nous acomiadaments. La protesta ha sortit de la plaça Independència i ha anat fins a la catedral.
Els treballadors expliquen que amb la protesta volen mostrar també que el sector de l’arqueologia està en "una situació profundament precaritzada" on i amb un conveni sense actualitzar des del 2012, salaris baixos i una inestabilitat laboral cronificada. En aquest sentit, des de la CNT consideren que hi ha "un greu problema amb el patrimoni del país quan la gestió arqueològica no només es delega a empreses privades si no que estan sotmeses a una arbitrarietat en el compliment dels drets més elementals com en el cas d’AIXA – Can Mansana".
Segons el sindicat, en el cas d'Aixa–Can Mansana, la plantilla denuncia que aquestes condicions "són estructurals i s'arrosseguen des de fa anys". La CNT assegura que bona part dels treballadors provenen de l’antiga empresa Baula, que, expliquen, va ser sancionada per Inspecció de Treball per pràctiques irregulars com l’ús de falsos autònoms i condicions insalubres, amb multes de milers d’euros. Tot i la suspensió d'activitat de Baula, el treball va continuar sota la raó social d'Aixa-Can Mansana, mantenint plantilla i licitacions, argumenta el comunicat.
Amb l'aturada indefinida, que es manté amb la 'caixa de resistència' del sindicat, els treballadors exigeixen més seguretat laboral, amb EPI's adequats, revisions mèdiques, formació en prevenció de riscos i espais de treball que compleixin la normativa vigent. També reclamen el compliment real de les categories professionals, amb contractació d'acord amb les tasques efectives i un pla de promoció interna.
A més, exigeixen l'actualització salarial, després de més d'una dècada sense aplicar correctament l'IPC que, segons assenyalen, els ha suposat una pèrdua de més de 250 euros mensuals per treballadora. Finalment, també volen més estabilitat laboral, amb el rebuig del contracte fix discontinu i la fi dels acomiadaments sense causa.
