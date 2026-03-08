El conflicte al Pròxim Orient refreda el turisme i altera les rutes de mercaderies
El sector turístic espanyol observa amb cautela el possible efecte de substitució
Monique Zamora Vigneault
L’encariment del combustible –per la paràlisi del trànsit marítim a l’estret d’Ormuz a causa del conflicte al Pròxim– ha disparat els preus de diverses rutes turístiques i de transport aeri. A més, el tancament de l’espai aeri a diversos països de la regió (Emirats Àrabs Units, Qatar o l’Iran) i la tensió bèl·lica amenaça de refredar les previsions de les aerolínies i l’hostaleria. Les destinacions més turístiques a la zona del Pròxim Orient i al Nord de l’Àfrica, com Jordània, Egipte, el Líban o Turquia, ja s’han vist afectats per la frenada dels vols i l’augment de la incertesa.
Per exemple, a Jordània, l’època alta per al turisme es produeix la primavera, on hi sol haver un fort repunt de viatgers a destinacions desèrtics com Petra o Wadi Rum abans de l’arribada de la calor estival. El Ministeri de Turisme de Jordània ha informat aquesta setmana que les tensions a la regió ja estaven passant factura a les reserves turístiques. Si el foc persisteix, el Ministeri preveu que el descens de la demanda podria allargar-se fins al mes de maig, l’últim mes de la temporada alta. El mateix fenomen pesa sobre Turquia, un competidor directe d’Espanya.
A Espanya, el sector turístic segueix la situació amb cautela. Els experts apunten a un possible efecte de substitució en el turisme. Si la inestabilitat al Pròxim Orient frena de manera prolongada els viatges a destinacions estrella de la regió, part d’aquesta demanda podria redirigir-se cap a altres enclavaments del Mediterrani, percebuts com més segurs pels passatgers. El conseller de Turisme de les Illes Balears, Jaume Bauzà, també comparteix aquesta visió i preveu que podria beneficiar la regió costanera. «Som una destinació segura i això és un factor clau en temps d’inestabilitat internacional», va afirmar a Berlín aquesta setmana.
Les rutes de mercaderies es disparen un 28%
En efecte, el transport de mercaderies aeri també se’n ressent. Judah Levine, director d’investigació de Freightos Group, va advertir que les tarifes de transport aeri de mercaderies des d’Àsia a Amèrica s’han disparat gairebé un 28% aquesta setmana. En concret, el cost per quilogram en aquesta ruta ascendeix ja a 6,91 dòlars dels 5,40 dòlars que costava a pocs dies abans que esclatés la guerra.
Stefan Paul, el conseller delegat del gegant de logística, Kuehne & Nagel, preveu afegir un 18% de capacitat a les rutes més afectades. «És molt probable que vegem certs retards al sud-est asiàtic i a la Xina per als mercats europeus i nord-americans», va afirmar, en una trucada amb analistes. «I llavors la pregunta és què està passant al costat de la demanda, perquè és molt probable que hi hagi un desajust similar al de l’època de la covid».
Les aerolínies del Golf
La situació geopolítica també es reflecteix en el trànsit aeri. Des de l’esclat de la guerra sobre l’Iran dissabte passat, milers de vols han sigut cancel·lats o desviats pel tancament del trànsit aeri en un grapat de països del Pròxim Orient. Iberia ha anul·lat vols a Doha (Qatar) i preveu que el trajecte a Tel-Aviv estarà tancat fins al 28 de març. No obstant, fonts de l’aerolínia han explicat a El Periódico de Catalunya que les operacions han patit poc impacte. «Iberia no ha registrat un impacte significatiu atesa la menor exposició que l’aerolínia té al Pròxim Orient, mentre que l’operació a Àsia es manté sense cap canvi», conclouen des d’Iberia.
Les companyies aèries més colpejades per l’aturada a la regió són grans companyies del golf Pèrsic com Emirates, Gulf Air, Qatar Airways o Turkish Airlines. A Espanya, aquestes aerolínies es col·loquen lluny del podi com Ryanair, Vueling i Iberia. Tot i així, la presència no és menor: cada operadora va transportar més d’un milió de passatgers al llarg del 2025, segons dades obertes d’Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA). Turkish Airlines va desplaçar a la quantitat de passatgers més gran, amb gairebé uns 1,6 milions de persones el 2025.
