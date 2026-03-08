Quant costa viure a Girona? La despesa mensual de la llar creix un 13% en un any
El cost mensual se situa en més de 1.300 euros, segons un informe
El cost de mantenir una llar a la província de Girona es va situar el 2025 en 1.340,72 euros al mes, un 13% més que l’any anterior. Segons el III Baròmetre de l’Habitatge Planeta Propietario, elaborat anualment pel Grup Mutua Propietarios, aquesta "factura de la llar" —que inclou el pagament de l’habitatge, la cistella de la compra i el consum energètic— absorbeix el 52,9% dels ingressos de les llars gironines.
L’estudi situa Barcelona al capdavant del rànquing del cost mitjà mensual a Catalunya, amb 1.368,97 euros, seguida de Girona (1.340,72), Lleida (1.238,35) i Tarragona (1.192,94). Tot i això, el baròmetre assenyala que Girona i Tarragona són les demarcacions on aquesta despesa té un impacte més elevat sobre els ingressos, amb un 52,9% i un 50,5% respectivament, per sobre de Barcelona (41,1%) i Lleida (43,6%).
La cistella de la compra i l’energia lideren l’augment
Pel que fa a les dades de Girona al detall, l’increment més pronunciat és el de la cistella de la compra, que puja fins als 465 euros mensuals, un 27,2% més que l’any anterior. En segon lloc, les despeses energètiques (aigua, llum i combustible) creixen un 24,9% i arriben a una mitjana de 236 euros. En canvi, el cost de l’habitatge es manté molt més estable: augmenta un 1,6% fins als 640 euros.
A escala catalana, la mitjana de la cistella de la compra se situa en 456,21 euros al mes. Girona (465,10) i Barcelona (460,09) superen aquesta mitjana, mentre que Lleida (441,21) i Tarragona (429,89) queden per sota. Pel que fa a les despeses energètiques, la mitjana catalana és de 181,65 euros.Finalment, el cost mitjà de l’habitatge a Catalunya és de 704,27 euros mensuals, amb una despesa de lloguer (716,36) per sobre de la de hipoteca (695).
Dificultats per pagar la "factura de la llar"
El baròmetre recull que tres de cada deu catalans tenen alguna dificultat per afrontar aquest conjunt de despeses. La situació, apunta l’estudi, és més acusada entre joves, llars nombroses, persones que viuen de lloguer i, sobretot, entre qui té ingressos baixos. L’informe també adverteix que una llar que depèn d’un únic salari mínim pot haver de destinar pràcticament tots els ingressos a cobrir les despeses bàsiques.
En aquest context, la directora multicanal i de clients del Grup Mutua Propietarios, Laura Mulà, assenyala que "l’esforç econòmic associat a viure i mantenir un habitatge continua guanyant pes i redueix el marge de tranquil·litat financera de les famílies". El baròmetre també detecta canvis en els hàbits d’estalvi: baixen opcions com ajornar reparacions o retallar consum energètic i guanya pes una estratègia centrada en el dia a dia, com comprar més marques blanques i menys productes frescos.
A escala estatal, el "tiquet mitjà" de la llar se situa en 1.230,34 euros, amb comunitats per sobre de la mitjana com Madrid (1.384), Catalunya (1.342) i Balears (1.260), mentre que Navarra (969) i Extremadura (1.021) registren els imports més baixos, segons el mateix informe.
